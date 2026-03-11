Savona si trasforma in un giardino a cielo aperto: al via l’XI edizione di "Savona in Fiore"

Dal 13 al 15 marzo, il cuore pulsante di Savona torna a profumare di

primavera. L’undicesima edizione di Savona in Fiore trasformerà Corso Italia, Piazza Sisto

IV e Via Manzoni in un percorso sensoriale unico, grazie a una partecipazione record di

florovivaisti provenienti dalle eccellenze produttive di tutta Italia.

La Manifestazione, organizzata da FIVA Confcommercio in collaborazione con il Comune

di Savona,quest'anno si preannuncia come la più ricca di sempre. I visitatori potranno

ammirare e acquistare rarità botaniche come le affascinanti piante carnivore e le eteree

Tillandsie (piante d’aria), oltre a una vastissima collezione di piante grasse e una preziosa

esposizione di Bonsai.

"Un weekend colorato per grandi e piccini, all’insegna dei profumi e delle emozioni che la

natura sa donarci non solo nei grandi spazi aperti, ma anche decidendo di portare a casa

con sè un vaso, un fiore, una pianta che ne trasporti la meraviglia nelle nostre

case. Savona In Fiore è una grande festa di Primavera – spiega Elisa Di Padova,

Vicesindaco e Assessore al Commercio e alle Manifestazioni -. Sempre più l’obiettivo è

comunicare la città in maniera forte e coerente rafforzando gli eventi di qualità che

vengono proposti. Il prossimo fine settimana venite a Savona, sarà un appuntamento da

non perdere per tutti gli amanti della natura, della bellezza e un modo nuovo e allegro di

vivere il centro cittadino".

Il Cuore Verde della Manifestazione

Non mancherà il legame con il territorio: protagonista assoluto sarà il Chinotto, affiancato

da un'ampia varietà di agrumi e piante aromatiche. Per chi desidera rinnovare il giardino o

il balcone, l’offerta spazierà dalle classiche camelie e gerani fino a un'esplosione di viole,

primule, rose e un esclusivo banco di bulbi e rizomi direttamente dall’Olanda.

Oltre il Florovivaismo

La manifestazione non è solo fiori; gli espositori presenteranno prodotti artigianali legati al

mondo green e all'eccellenza manuale. Qualche esempio? Accessori Bio: rose

stabilizzate, foulard in fibra di bambù e prodotti in sughero, artigianato artistico:

cactus in stoffa e taglieri in legno d’ulivo; tradizione e Casa: Articoli da giardino e gli

immancabili mortai per il pesto.

Eventi e Famiglie

Il pomeriggio sarà dedicato ai più piccoli. Piazza Sisto IV si animerà con laboratori creativi,

truccabimbi e la distribuzione di palloncini a forma di fiore, per avvicinare anche i bambini

al rispetto della natura attraverso il gioco.

Info Utili in sintesi

Savona in Fiore 13-14- 15 Marzo

Ubicazione Corso Italia Piazza Sisto IV Via Manzoni

Orario dalle ore 9,00 alle ore 20,30

Ingresso gratuito

