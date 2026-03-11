Savona si trasforma in un giardino a cielo aperto: al via l’XI edizione di "Savona in Fiore"

Dal 13 al 15 marzo, il cuore pulsante di Savona torna a profumare di
primavera. L’undicesima edizione di Savona in Fiore trasformerà Corso Italia, Piazza Sisto
IV e Via Manzoni in un percorso sensoriale unico, grazie a una partecipazione record di
florovivaisti provenienti dalle eccellenze produttive di tutta Italia.
La Manifestazione, organizzata da FIVA Confcommercio in collaborazione con il Comune
di Savona,quest'anno si preannuncia come la più ricca di sempre. I visitatori potranno
ammirare e acquistare rarità botaniche come le affascinanti piante carnivore e le eteree
Tillandsie (piante d’aria), oltre a una vastissima collezione di piante grasse e una preziosa
esposizione di Bonsai.
"Un weekend colorato per grandi e piccini, all’insegna dei profumi e delle emozioni che la
natura sa donarci non solo nei grandi spazi aperti, ma anche decidendo di portare a casa
con sè un vaso, un fiore, una pianta che ne trasporti la meraviglia nelle nostre
case. Savona In Fiore è una grande festa di Primavera – spiega Elisa Di Padova,
Vicesindaco e Assessore al Commercio e alle Manifestazioni -. Sempre più l’obiettivo è
comunicare la città in maniera forte e coerente rafforzando gli eventi di qualità che
vengono proposti. Il prossimo fine settimana venite a Savona, sarà un appuntamento da
non perdere per tutti gli amanti della natura, della bellezza e un modo nuovo e allegro di
vivere il centro cittadino".
Il Cuore Verde della Manifestazione
Non mancherà il legame con il territorio: protagonista assoluto sarà il Chinotto, affiancato
da un'ampia varietà di agrumi e piante aromatiche. Per chi desidera rinnovare il giardino o
il balcone, l’offerta spazierà dalle classiche camelie e gerani fino a un'esplosione di viole,
primule, rose e un esclusivo banco di bulbi e rizomi direttamente dall’Olanda.
Oltre il Florovivaismo
La manifestazione non è solo fiori; gli espositori presenteranno prodotti artigianali legati al
mondo green e all'eccellenza manuale. Qualche esempio? Accessori Bio: rose
stabilizzate, foulard in fibra di bambù e prodotti in sughero, artigianato artistico:
cactus in stoffa e taglieri in legno d’ulivo; tradizione e Casa: Articoli da giardino e gli
immancabili mortai per il pesto.
Eventi e Famiglie
Il pomeriggio sarà dedicato ai più piccoli. Piazza Sisto IV si animerà con laboratori creativi,
truccabimbi e la distribuzione di palloncini a forma di fiore, per avvicinare anche i bambini
al rispetto della natura attraverso il gioco.
Info Utili in sintesi
Savona in Fiore 13-14- 15 Marzo
Ubicazione Corso Italia Piazza Sisto IV Via Manzoni
Orario dalle ore 9,00 alle ore 20,30
Ingresso gratuito
