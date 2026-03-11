Cultura e Spettacoli Savona

Savona si trasforma in un giardino a cielo aperto: al via l’XI edizione di "Savona in Fiore"

Dal 13 al 15 marzo, il cuore pulsante di Savona torna a profumare di
primavera. L’undicesima edizione di Savona in Fiore trasformerà Corso Italia, Piazza Sisto
IV e Via Manzoni in un percorso sensoriale unico, grazie a una partecipazione record di
florovivaisti provenienti dalle eccellenze produttive di tutta Italia.
La Manifestazione, organizzata da FIVA Confcommercio in collaborazione con il Comune
di Savona,quest&#39;anno si preannuncia come la più ricca di sempre. I visitatori potranno
ammirare e acquistare rarità botaniche come le affascinanti piante carnivore e le eteree
Tillandsie (piante d’aria), oltre a una vastissima collezione di piante grasse e una preziosa
esposizione di Bonsai.
&quot;Un weekend colorato per grandi e piccini, all’insegna dei profumi e delle emozioni che la
natura sa donarci non solo nei grandi spazi aperti, ma anche decidendo di portare a casa
con sè un vaso, un fiore, una pianta che ne trasporti la meraviglia nelle nostre
case. Savona In Fiore è una grande festa di Primavera – spiega Elisa Di Padova,
Vicesindaco e Assessore al Commercio e alle Manifestazioni -. Sempre più l’obiettivo è
comunicare la città in maniera forte e coerente rafforzando gli eventi di qualità che
vengono proposti. Il prossimo fine settimana venite a Savona, sarà un appuntamento da
non perdere per tutti gli amanti della natura, della bellezza e un modo nuovo e allegro di
vivere il centro cittadino&quot;.
Il Cuore Verde della Manifestazione
Non mancherà il legame con il territorio: protagonista assoluto sarà il Chinotto, affiancato
da un&#39;ampia varietà di agrumi e piante aromatiche. Per chi desidera rinnovare il giardino o
il balcone, l’offerta spazierà dalle classiche camelie e gerani fino a un&#39;esplosione di viole,
primule, rose e un esclusivo banco di bulbi e rizomi direttamente dall’Olanda.
Oltre il Florovivaismo
La manifestazione non è solo fiori; gli espositori presenteranno prodotti artigianali legati al
mondo green e all&#39;eccellenza manuale. Qualche esempio? Accessori Bio: rose
stabilizzate, foulard in fibra di bambù e prodotti in sughero, artigianato artistico:
cactus in stoffa e taglieri in legno d’ulivo; tradizione e Casa: Articoli da giardino e gli
immancabili mortai per il pesto.
Eventi e Famiglie
Il pomeriggio sarà dedicato ai più piccoli. Piazza Sisto IV si animerà con laboratori creativi,
truccabimbi e la distribuzione di palloncini a forma di fiore, per avvicinare anche i bambini
al rispetto della natura attraverso il gioco.
Info Utili in sintesi
Savona in Fiore 13-14- 15 Marzo
Ubicazione Corso Italia Piazza Sisto IV Via Manzoni
Orario dalle ore 9,00 alle ore 20,30
Ingresso gratuito

