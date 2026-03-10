Genova, donna minacciata con un coltello e rapinata: arrestato responsabile

La scorsa notte gli agenti del commissariato Cornigliano hanno identificato tre egiziani che in via Cantore. Uno dei tre, ha cercato di allontanarsi di alcuni metri dando le spalle agli operatori e nascondendo qualcosa tra le mani. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di una postepay e di una tessera sanitaria intestata a una terza persona e di uno smartphone di cui non sapeva il codice di sblocco.

Da accertamenti è emerso che tutto il materiale rinvenuto era di proprietà di una donna che, contattata, ha riferito di essere stata rapinata, intorno alle 3, in piazza Caricamento.

Tre giovani l’avevano avvicinata e minacciata con un coltello facendosi consegnare portafoglio e telefono. La donna era poi tornata a casa senza contattare il 112. Dalle immagini delle telecamere di “città sicura”, gli agenti hanno identificato gli altri due soggetti coinvolti nella rapina come i due giovani fermati all’alba insieme all’indagato.