Savona, aggressione in Darsena: identificati e denunciati i responsabili

Nei giorni scorsi, a Savona, la Polizia di Stato ha deferito in stato di libertà sei giovani di età compresa tra i 19 e i 21 anni, con l’accusa di lesioni aggravate in concorso, commesse lo scorso 7 febbraio a Savona.

L’attività investigativa, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Savona, è stata avviata immediatamente dopo l’aggressione, avvenuta nella serata del 7 febbraio nella zona della Darsena, durante la quale un ventunenne era stato picchiato da alcuni ragazzi armati di un tirapugni e un manganello telescopico. A seguito dell’aggressione il giovane, soccorso e trasportato in ospedale, era stato refertato con 30 gg. di prognosi.

Le indagini, sviluppate attraverso un’articolata attività investigativa, hanno consentito di individuare i presunti autori del fatto che, all’arrivo delle Volanti, si erano dati alla fuga. Dagli accertamenti esperiti si è accertato che il movente dell’aggressione era da ricercarsi in precedenti contrasti avvenuti in una nota località sciistica piemontese.

Al termine delle attività investigative, i sei giovani sono stati segnalati alla competente Autorità Giudiziaria.

