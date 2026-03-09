Genova, al Waterfront di Levante, 30 assunzioni grazie al centro per l’impiego regionale

Trenta candidati sono stati assunti al termine dei due recruiting day organizzati dal centro per l’Impiego di Genova centro con l’azienda che gestisce e coordina progetti retail e franchising all’interno del Waterfront di Levante. Le selezioni si sono svolte in due momenti distinti, il 7 ottobre 2025 e il 3 febbraio 2026, con l’obiettivo di individuare personale qualificato da inserire nei punti vendita che apriranno all’interno del nuovo complesso commerciale progettato da Renzo Piano. Le posizioni ricercate riguardavano in particolare i profili di store manager, vice store manager e addetta/o alle vendite.

“Questo risultato dimostra quanto sia importante il lavoro dei centri per l’Impiego di Regione Liguria nel creare occasioni concrete per i cittadini e nel supportare le imprese nella ricerca di personale qualificato – commenta il vicepresidente e assessore regionale alle Politiche dell’occupazione Simona Ferro –. Queste assunzioni rappresentano un segnale molto positivo e confermano l’efficacia di iniziative di recruiting mirate, realizzate direttamente in collaborazione con le aziende. Continueremo a lavorare in questa direzione rafforzando la sinergia con il sistema produttivo e promuovendo momenti di incontro che possano tradursi in nuove opportunità occupazionali per il territorio”.

