Calcio, Sampdoria: addio Foti-Gregucci, si cerca il successore

L’ufficialità è arrivata da pochi minuti. Salvatore Foti e Angelo Gregucci non sono più gli allenatori della Sampdoria. La comunicazione, ufficiale, è arrivata direttamente dalla sede di Bogliasco. Adesso si cerca il successore che possa condurre la squadra alla salvezza e pianificare la prossima stagione. I nomi sono quelli di Rolando Maran, Marco Giampaolo, Guido Pagliuca, Luca d’Angelo, Luca Gotti.

