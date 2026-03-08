Genova, 21 enne arrestato per detenzione e spaccio di droga

Un giovane di 21 anni, nato in Gambia, è stato arrestato dalla polizia a Genova con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio dopo essere stato trovato in possesso di diverse dosi di cocaina durante un controllo effettuato nel quartiere genovese di Prà. Gli accertamenti sono proseguiti con una perquisizione nell’abitazione del ventunenne: all’interno del domicilio gli agenti hanno rinvenuto altre sette dosi di cocaina. Durante la perquisizione sono stati inoltre trovati un bilancino di precisione, materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e la somma di 325 euro in contanti. Nel complesso la polizia ha sequestrato dodici dosi di cocaina per un peso totale di 8,90 grammi. Tutto il materiale rinvenuto durante le operazioni è stato posto sotto sequestro dagli agenti intervenuti. Al termine delle operazioni il ventunenne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il giovane è stato quindi condotto nelle camere di sicurezza della Questura di Genova.

Informazioni sull'autore del post