Genova, 21 enne arrestato per detenzione e spaccio di droga

Un giovane di 21 anni, nato in Gambia, è stato arrestato dalla polizia a Genova con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio dopo essere stato trovato in possesso di diverse dosi di cocaina durante un controllo effettuato nel quartiere genovese di Prà. Gli accertamenti sono proseguiti con una perquisizione nell’abitazione del ventunenne: all’interno del domicilio gli agenti hanno rinvenuto altre sette dosi di cocaina. Durante la perquisizione sono stati inoltre trovati un bilancino di precisione, materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e la somma di 325 euro in contanti. Nel complesso la polizia ha sequestrato dodici dosi di cocaina per un peso totale di 8,90 grammi. Tutto il materiale rinvenuto durante le operazioni è stato posto sotto sequestro dagli agenti intervenuti. Al termine delle operazioni il ventunenne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il giovane è stato quindi condotto nelle camere di sicurezza della Questura di Genova.
Articoli correlati
Genova, arrivate al Gaslini le tre bambine provenienti da Gaza
Sono arrivate la scorsa notte all’ospedale Gaslini di Genova le tre bambine di 7,8 e 5 anni provenienti dalla Palestina. Le piccole, sono state ricoverate nei reparti di Neurochirurgia e Ortopedia. Prima di arrivare in Italia, le bambine hanno ricevuto le prime cure in Egitto. Genova, l’ospedale Gaslini capofila del progetto di soccorso per i bambini […]
Noli, cadavere trovato sul sentiero del Vescovado: inutili i soccorsi
Il cadavere di un uomo è stato ritrovato questa mattina sul sentiero del Vescovado. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici, i vigili del fuoco e i tecnici del Soccorso alpino con l’elicottero ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Sono in corso le indagini per risalire a identità e cause di […]
Calcio, Lampo di Lukaku incenerisce il Genoa
Un colpo di testa di Lukaku nel finale regala la vittoria alla Roma e punisce un Genoa come sempre ben messo in campo, ordinato ma poco concreto in avanti. La sconfitte non cambia di una virgola l’ottima stagione rossoblu che si chiuderà domenica prossima al “ferraris” contro il quasi invincibile Bologna. La buona notizia è […]