Festa della Donne, il presidente della Regione Liguria Bucci: “Celebriamo le donne, la loro forza e la loro determinazione”

Posted on

E’ di 5 arresti il bilancio dei controlli effettuati dai Carabinieri nell’ultimo fine settimana, identificate 250 persone e controllati 60 veicoli. Tre dei cinque arrestati sono stati fermati per detenzione e spaccio di droga, uno è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale mentre la quinta persona è un 50 enne ritenutoresponsabile dei reati di guida senza […]