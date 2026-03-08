Festa della Donne, il presidente della Regione Liguria Bucci: “Celebriamo le donne, la loro forza e la loro determinazione”

“Oggi celebriamo le donne, la loro forza, la loro determinazione e il contributo fondamentale che ogni giorno danno alla nostra società.
L’8 marzo è un momento di riflessione: un giorno per ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche ottenute, ma anche per rinnovare l’impegno affinché diritti, opportunità e rispetto siano sempre garantiti.
Alle donne della Liguria va il mio grazie per quello che fanno ogni giorno per le nostre comunità e per il futuro della nostra regione. Buon 8 marzo!” Lo ha scritto sui social il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.