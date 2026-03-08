Genova Genova e provincia In Primo Piano La Spezia e provincia Sport

Calcio, i risultati e le classifiche di A e B

SERIE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 28° GIORNATA

Napoli-Torino 2-1

Cagliari-Como 1-2

Atalanta-Udinese 2-2

Juventus-Pisa 4-0

Lecce-Cremonese 2-1

Bologna-Verona 1-2

Fiorentina-Parma 0-0

Genoa-Roma 1-1

Milan-Inter ore 20.45

Lazio-Sassuolo lunedì ore 20.45

CLASSIFICA Inter 67; Milan 57; Napoli 56; Roma 52; Como 51; Juventus 50; Atalanta 46; Bologna 39; Sassuolo 38; Udinese 36; Lazio,Parma 34; Cagliari Torino 30; Genoa 28; Lecce 27; Fiorentina 25; Cremonese 24; Verona 18; Pisa 15

SERIE B, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 29° GIORNATA

Avellino-Padova 1-0

Spezia-Monza 4-2

Sud Tirol-Entella 0-1

Venezia-Reggiana 2-0

Modena-Cesena 0-0

Catanzaro-Empoli 3-2

Frosinone-Sampdoria 3-0

Mantova-Juve Stabia 2-0

Carrarese-Palermo 0-1

Pescara-Bari ore 19.30

CLASSIFICA  Venezia 63; Monza 60; Frosinone 58; Palermo 57; Catanzaro 49; Modena 44; Juve Stabia 40; Cesena 39; Sud Tirol 37; Padova 34; Avellino 33; Carrarese 32; Empoli, Entella 31; Sampdoria, Mantova 30; Spezia, Reggiana 29; Bari 28; Pescara 22

 

