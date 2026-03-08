Genova Sport

Calcio, Genoa-Roma: è la serata degli incroci tra ex: Gasperini e De Rossi

Posted on Author Redazione Comment(0)

E’ la gara degli incroci romantici tra ex: Gasperini ritrova il Genoa che oltre 10 anni portò ad un passo dall’Europa mentre De Rossi incrocia la sua squadra di appartenenza, la Roma, che sta disputando una buona stagione in chiave Champion’s. Sulla carta la disparità di valori lascia poco spazio alle speranze rossoblu ma la gara è tutta da giocare e il tecnico genoano De Rossi vuole fare bella figura contro il suo passato contando sulla spinta di uno stadio che si annuncia tutto esaurito. La Roma, quinta forza sel campionati è in serie utile da 4 turni ed è in piena corsa per un posto in Champion’s ed è tra le migliori difese della A con sole 19 reti subite. Il tecnico rossoblù dovrà fare a meno dell’infortunato Baldanzi, al suo posto ecco Masini, a destra è incerta la presenza di Norton-Cuffy. Gasperini sembra orientato a confermare il solito 3-4-2-1, squalificato Wesley, infortunato Dybala.

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Ekuban, Colombo. Allenatore: De Rossi.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Koné, Cristante, Rensch; Pellegrini, Pisilli; Malen. Allenatore: Gasperini.

I PRECEDENTI

Vittorie Genoa: 28 (ultima nel settembre 2023, 4-1)

Pareggi           : 19

Vittorie Roma :  14 (ultima nel novembre 202, 0-2)

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Genova In Primo Piano Politica

Toti scrive all’avvocato Savi: “Oggi per me la poltrona di Presidente è un peso che un onore”

Posted on Author Redazione

“È chiaro che oggi per me la poltrona di Presidente è maggiormente un peso che un onore. Forse sarebbe stato più facile, fin da subito, sbattere la porta, con indignazione, al solo sospetto…Non mi spaventa rinunciare ad un ruolo a cui pure sono legato. Nei prossimi giorni, con il permesso dei magistrati, tornerò ad incontrarmi […]
Albenga Sport

Ad Albenga il campionato di serie B1 della Federazione Ginnastica D'Italia

Posted on Author Redazione

Albenga. Il palazzetto dello Sport Palamarco di Regione Campolao, ospita ancora oggi la 1° importantissima tappa del Campionato di Serie B1 della Federazione Ginnastica D’Italia organizzata dalla società Ginnastica ligure Albenga , dal comitato regionale  Liguria della Federazione ginnastica e dal comune di Albenga. Il vice sindaco e assessore allo sport Riccardo Tomatis afferma: “Organizzare […]
Economia Genova

Regione Liguria, al via bando per bonus assunzionali nel settore di commercio e artigianato

Posted on Author Redazione

Apre quest’oggi  il bando dalla capienza di 5 milioni di euro con cui Regione Liguria intende favorire, attraverso bonus assunzionali, un’occupazione più stabile nei settori del commercio e dell’artigianato. La misura fa seguito al “Patto del lavoro nel Commercio e nell’Artigianato” sottoscritto a giugno scorso con le sigle sindacali e le associazioni categoria ed è […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *