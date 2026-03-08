Calcio, Genoa-Roma: è la serata degli incroci tra ex: Gasperini e De Rossi

E’ la gara degli incroci romantici tra ex: Gasperini ritrova il Genoa che oltre 10 anni portò ad un passo dall’Europa mentre De Rossi incrocia la sua squadra di appartenenza, la Roma, che sta disputando una buona stagione in chiave Champion’s. Sulla carta la disparità di valori lascia poco spazio alle speranze rossoblu ma la gara è tutta da giocare e il tecnico genoano De Rossi vuole fare bella figura contro il suo passato contando sulla spinta di uno stadio che si annuncia tutto esaurito. La Roma, quinta forza sel campionati è in serie utile da 4 turni ed è in piena corsa per un posto in Champion’s ed è tra le migliori difese della A con sole 19 reti subite. Il tecnico rossoblù dovrà fare a meno dell’infortunato Baldanzi, al suo posto ecco Masini, a destra è incerta la presenza di Norton-Cuffy. Gasperini sembra orientato a confermare il solito 3-4-2-1, squalificato Wesley, infortunato Dybala.

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Ekuban, Colombo. Allenatore: De Rossi.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Koné, Cristante, Rensch; Pellegrini, Pisilli; Malen. Allenatore: Gasperini.

I PRECEDENTI

Vittorie Genoa: 28 (ultima nel settembre 2023, 4-1)

Pareggi : 19

Vittorie Roma : 14 (ultima nel novembre 202, 0-2)

