Arma di Taggia, Messa in sicurezza torrente Argentina, il 18 marzo apertura delle rampe ciclabili provvisorie

Verranno aperte ai ciclisti il 18 marzo prossimo le rampe provvisorie per ripristinare il collegamento ciclabile tra Riva Ligure e Taggia, interrotto dall’autunno scorso per la realizzazione del nuovo ponte a campata unica che, insieme al rifacimento degli argini a monte, garantirà la messa in sicurezza idraulica del torrente Argentina.

Lo annuncia l’assessore alla Difesa del suolo di Regione Liguria Giacomo Giampedrone, che, in concomitanza con l’apertura delle rampe, effettuerà un sopralluogo insieme al presidente della provincia Claudio Scajola, ai sindaci di Taggia Mario Conio e Riva Ligure Giorgio Giuffra, ai referenti di Amaie energia & servizi.

“Siamo consapevoli che si tratti di un momento molto atteso da quel territorio – dichiara l’assessore Giampedrone – che ha sopportato i disagi di questi mesi nella consapevolezza dell’importanza dell’intervento che stiamo realizzando come Regione: si tratta di un’opera da oltre 17 milioni di euro indispensabile per la sicurezza di residenti e attività produttive, che in passato, in particolare nel 2020, hanno subito danni ingenti a seguito dell’esondazione del torrente. Il maltempo di febbraio ha rallentato i lavori delle rampe, ma credo che riuscire ad aprirle in tempo per la Milano-Sanremo e per le prossime festività pasquali sia comunque un buon risultato, che consentirà a tanti turisti di percorrere la pista ciclabile in sicurezza. Le rampe provvisorie serviranno per accompagnare il territorio fino al completamento del nuovo ponte, entro la prossima estate”.

I lavori per il nuovo ponte a campata unica, senza le pile in alveo, procedono regolarmente, con l’avvio delle operazioni di assemblaggio dei conci metallici della nuova struttura che verrà poi varata nei tempi previsti.

