Attualità

Al via un nuovo bando per il reclutamento di medici nelle Case e ospedali di Comunità

Posted on Author Redazione Comment(0)

Dopo la  prima edizione, che ha visto l’adesione di circa 200 medici, arriva un nuovo bando di reclutamento di personale per il potenziamento della sanità territoriale. È stata pubblicato un nuovo avviso per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo destinati a medici per le attività di assistenza presso le Case e gli Ospedali della Comunità, su tutto il territorio regionale.

“La risposta positiva al primo bando, con oltre 200 medici candidati, dimostra che il progetto delle Case della Comunità è attrattivo e percepito come una sfida fondamentale per il futuro della nostra sanità – sottolinea Massimo Nicolò, assessore alla Sanità-. Con questo secondo bando vogliamo consolidare questa rete, garantendo ai cittadini liguri punti di riferimento certi e vicini a casa per offrire risposte assistenziali appropriate direttamente sul territorio”.

“Il nuovo bando mira ad ampliare la rete di professionisti impegnati sul territorio, per offrire servizi sempre più accessibili alla popolazione ligure nelle Case e negli Ospedali della Comunità – sottolinea Marco Prioli, direttore generale di ATS Liguria –. L’obiettivo è rafforzare la sanità territoriale e l’integrazione ospedale-territorio, garantendo percorsi di cura sempre più vicini ai cittadini”.

Gli incarichi riguardano le Case della Comunità (Hub e Spoke): luoghi di prossimità per bisogni di salute che richiedono assistenza sanitaria e sociosanitaria, e gli Ospedali della Comunità: strutture intermedie tra domicilio e ospedale, con l’obiettivo di favorire dimissioni protette e stabilizzazione clinica.
Possono partecipare medici chirurghi in possesso dei requisiti generali e specifici, inclusi professionisti in quiescenza e, in deroga, medici con titoli conseguiti all’estero.

Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite la procedura telematica disponibile sul sito istituzionale di ATS Liguria (www.atsliguria.it) selezionando la voce “Bandi di Concorso”. Il termine ultimo per l’invio è fissato per le ore 12:00 del 13 marzo 2026.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità Cairo Montenotte

Etichette d’epoca, bottiglie di vino, creazioni artistiche in mostra a Cairo Montenotte

Posted on Author Redazione

Cairo Montenotte. Fino all’Epifania si può visitare a Cairo Montenotte la mostra Etichette, insolite Espressioni dell’Universo del vino. Etichette d’epoca, bottiglie di vino, creazioni artistiche presenta una selezione di etichette per bottiglie di vino da tutto il mondo tratte dalla collezione di Luciano Ugolini. E’ stata allestita presso il Teatro Comunale Osvaldo Chebello con oltre […]
Attualità

Coldiretti, accolte le richieste di un bonus sostegni ll’ 80% per gli agriturismi

Posted on Author Redazione

Al via la misura sostenuta da Coldiretti per il rilancio degli agriturismi: il Consiglio dei Ministri ha accolto le richieste fatte per aiutare le imprese impegnate in prima linea nell’uscita dalla pandemia e per riportare in Italia milioni di visitatori alla scoperta delle nostre campagne. Uno strumento essenziale per i 24mila agriturismi che da nord […]
Attualità

Da oggi oltre 4500 studenti potranno riscuotere il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio pagata in eccesso

Posted on Author Redazione

Da lunedì 15 novembre 2021 sarà possibile riscuotere il rimborso – parziale o totale – della tassa regionale per il diritto allo studio pagata in eccesso al dovuto per gli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020. Lo comunica l’assessorato all’Istruzione e Università della Regione Liguria che ricorda che la tassa regionale per il diritto allo studio universitario è versata […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *