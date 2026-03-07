Genova, spacciano droga nel Centro Storico: arrestati due cittadini senegalesi

I carabinieri della Compagnia Genova Centro hanno arrestato due cittadini senegalesi per spaccio di droga, traffico che avveniva nei vicoli del centro storico cittadino.

Il primo intervento dei militari ha permesso l’arresto di un uomo di 33 anni che, alla vista delle forze dell’ordine, ha tentato di fuggire per scampare il controllo. E’ stato trovato in possesso di 12 dosi di crack, a cui si sono aggiunti 50 grammi di cocaina in pietra e 1400 euro derivanti dalla vendita della droga. La perquisizione infatti è stata estesa all’abitazione del 33enne. Concluse le formalità di rito, l’uomo è stato portato al carcere di Marassi.

Un altro uomo del Senegal, 40enne, è stato invece sorpreso mentre stava vendendo una dose di crack a un cliente, segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. La perquisizione del 40enne ha consentito di rinvenire oltre 100 euro, ritenuti provento dell’attività illecita. L’uomo, quindi, concluse le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale in attesa del rito direttissimo.

