Calcio, primo sorriso per l’Entella in trasferta: sbancata Bolzano

L’Entella dopo un anno torna a vincere in trasferta e lo fa battendo il Sud Tirol a Bolzano per 1-0. Una vittoria impronosticabile alla vigila alla luce del cammino particolarmente brillante degli altoatesini che erano reduci da 9 risultati utili consecutivi mentre i liguri in trasferta avevano collezionato solo 4 punti. A decidere il match è stato Marconi a metà ripresa. La partita è stata poco spettacolare e attrattiva con i biancorossi di casa meno pericolosi e ispirati del previsto e i biancocelesti attenti in ogni zona del campo.

