Arenzano, da martedì 10 marzo è possibile richiedere i tagliandi del parcheggio on line

Da martedì 10 marzo sarà possibile richiedere il tagliando on line per il parcheggio.

Chi può richiederli

Tagliando Residenti da 15 Euro

Questo Tagliando può essere richiesto da tutti i cittadini (persone fisiche, non persone giuridiche) residenti nel Comune di Arenzano.

Tagliando ZSL da 40 Euro

Questo Tagliando può essere richiesto esclusivamente da cittadini (persone fisiche, non persone giuridiche) residenti nell’Area di Rilevanza Urbanistica. L’elenco delle vie corrispondenti è disponibile qui e viene aggiornato periodicamente.

Tagliando Titolari e dipendenti Attività Commerciali e Lavoratori Pubblico Impiego da 80 Euro

Questo Tagliando può essere richiesto da soggetti (persone fisiche, non persone giuridiche) che, seppure non residenti, siano:

Dipendenti pubblici in Uffici o Enti che hanno sede all’interno dell’Area di Rilevanza Urbanistica e nelle vie aggiuntive Lungomare Stati Uniti, Lungomare Kennedy, Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, Piazza Toso e Lungomare Olanda;

Titolari o dipendenti di attività commerciali, artigianali e di servizio che hanno sede all’interno dell’Area di Rilevanza Urbanistica e nelle vie aggiuntive Lungomare Stati Uniti, Lungomare Kennedy, Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, Piazza Toso e Lungomare Olanda;

Tagliando Eco Gratuito per auto con alimentazione esclusivamente elettrica

Questo Tagliando può essere richiesto da tutti i cittadini (persone fisiche, non persone giuridiche) residenti nel Comune di Arenzano possessori di auto con alimentazione esclusivamente elettrica.

Tagliando/i Strutture Ricettive da 120 Euro cadauno

Questi Tagliandi possono essere richiesti dai titolari di Alberghi e Strutture ricettive con un minimo di 10 Posti Letto aventi sede all’interno dell’Area a Rilevanza Urbanistica del Comune di Arenzano, oltre che dai titolari di Agenzie immobiliari che gestiscono Appartamenti Ammobiliati ad Uso Turistico (AAUT); anch’essi, però, devono trovarsi all’interno dell’Area a Rilevanza Urbanistica.

Il rilascio di detti tagliandi avviene in proporzione al numero di Posti Letto della Struttura Ricettiva, ovvero:

Da 10 a 14 Posti Letto ufficiali (non letti aggiuntivi): n° 1 tagliando

Da 15 a 20 Posti Letto ufficiali (non letti aggiuntivi): n° 2 tagliandi

Da 21 a 30 Posti Letto ufficiali (non letti aggiuntivi): n° 3 tagliandi

Da 31 a 40 Posti Letto ufficiali (non letti aggiuntivi): n° 4 tagliandi

Oltre i 40 Posti Letto ufficiali (non letti aggiuntivi): n° 5 tagliandi

L’utilizzo di detti tagliandi è riservato ai veicoli dei clienti- ospiti che pernottano presso le attività ricettive turistiche sopraesposte.

Descrizione Tipologie di Tagliandi

Il Tagliando rilasciato permette la sosta nelle aree blu e nelle zone ZSL del territorio comunale, così come di seguito indicato:

Tagliando Residenti da 15 Euro:

Questo tagliando permette la sosta nelle aree blu di: Piazza Vecchia Ferrovia, Piazzale del Mare, Piazzale Rio San Martino, Via Grecia, Via Veneto con esclusione delle zone ZSL e della zona a pagamento di Piazza Allende Tagliando ZSL da 40 Euro:

Questo tagliando permette la sosta in TUTTE le ZSL e nelle aree blu di: Piazza Vecchia Ferrovia, P.le del Mare, P.le Rio San Martino, Via Grecia, Via Veneto con esclusione della zona a pagamento di Piazza Allende Tagliando Titolari e dipendenti Attività Commerciali e Lavoratori Pubblico Impiego da 80 Euro:

Questo tagliando permette la sosta nelle aree blu di: Piazza Vecchia Ferrovia, P.le del Mare, P.le Rio San Martino, Via Grecia, Via Veneto con esclusione delle zone ZSL e della zona a pagamento di Piazza Allende Tagliando Eco Gratuito per auto con alimentazione esclusivamente elettrica:

Questo tagliando permette la sosta in TUTTE le aree blu: Piazza Allende, Piazza Vecchia Ferrovia, P.le del Mare, P.le Rio San Martino, Via Grecia, Via Veneto con esclusione delle zone ZSL Tagliando Strutture Ricettive da 120 Euro cadauno:

Ciascun tagliando permette la sosta in TUTTE le aree blu: Piazza Allende, Piazza Vecchia Ferrovia, P.le del Mare, P.le Rio San Martino, Via Grecia, Via Veneto con esclusione delle zone ZSL

Termini di Validità

Il Tagliando ha validità fino al 31 dicembre e la scadenza può essere prorogata fino al rilascio del nuovo Tagliando riferito all’anno successivo su decisione dell’Ufficio e dell’Amministrazione. Tale proroga viene comunicata tramite i vari canali istituzionali.

Corretto uso del Tagliando

Il tagliando di sosta va obbligatoriamente applicato al parabrezza nella parte anteriore del veicolo in modo da risultare sempre visibile durante i controlli ed esposto esclusivamente in originale.

Il tagliando è univocamente legato al veicolo e alla targa che vengono dichiarati nell’apposita istanza. Di conseguenza, non è consentito l’uso del tagliando su altri veicoli.

In caso di utilizzo improprio, è previsto il ritiro immediato del tagliando.

Veicoli Autorizzabili

Per i tagliandi residenti da 15 euro ed eco gratuiti, si ricorda che i richiedenti devono essere persone fisiche residenti nel Comune di Arenzano.

Per i tagliandi ZSL da 40 euro, si ricorda che i richiedenti devono essere persone fisiche residenti all’interno dell’Area di Rilevanza Urbanistica del Comune di Arenzano.

Per i tagliandi autorizzati da 80 euro, si ricorda che i richiedenti devono essere persone fisiche NON RESIDENTI nel Comune di Arenzano e al contempo Titolari o dipendenti di Attività commerciali presenti all’interno dell’Area di Rilevanza Urbanistica di Arenzano OPPURE lavoratori del Pubblico Impiego all’interno dell’Area di Rilevanza Urbanistica di Arenzano.

Per quanto riguarda, invece, i veicoli autorizzabili , essi possono essere:

Veicolo di proprietà o comproprietà del richiedente Veicolo in uso al richiedente di proprietà di Ditta della quale è:

Titolare (Qualità autocertificata nel modulo)

Amministratore (Qualità autocertificata nel modulo)

Socio (Qualità autocertificata nel modulo)

Legale Rappresentante (Qualità autocertificata nel modulo)

Dipendente con uso esclusivo (allegare Dichiarazione scritta su carta intestata della Ditta firmata dal Legale rappresentante o Titolare)

Veicolo in Leasing al richiedente (allegare fotocopia Carta di Circolazione) Veicolo in uso al richiedente a seguito di contratto di noleggio o locazione senza conducente (allegare fotocopia Contratto) Veicolo in uso al richiedente a seguito di un comodato d’uso con contratto stipulato in forma scritta e registrato all’Ufficio del Registro (allegare fotocopia Contratto) Veicolo in uso al richiedente a seguito di usufrutto con atto scritto registrato (allegare fotocopia Contratto) Veicolo in uso al richiedente Titolare di Contratto di vendita con riserva di proprietà -vendita con patto di riservato dominio con contratto stipulato in forma scritta trascritto all’ufficio del Registro (allegare fotocopia Contratto)

Come Fare

Per il rilascio dei tagliandi di sosta è necessario collegarsi al sito istituzionale del Comune di Arenzano e accedere al servizio dedicato, raggiungibile sotto alla pagina “Accedi al servizio – Richiedi online”.

Da qui è sufficiente accedere tramite Carta d’Identità Elettronica (CIE) o SPID e seguire le istruzioni riportate nei vari passaggi.

All’interno della procedura online, sarà possibile compilare la “domanda – autocertificazione” e allegare i vari documenti richiesti in base alla fattispecie oltre che creare direttamente l’avviso di pagamento PagoPA spontaneo autogenerato. Per le informazioni su come generare e pagare un avviso PagoPA, si vedano le sezioni seguenti dedicate.

Una volta conclusa la procedura di richiesta, la pratica sarà ricevuta dall’Ufficio ed elaborata. L’utente potrà recarsi presso il Comando di Polizia Locale per il ritiro del tagliando, solo dopo che avrà ricevuto sulla propria e-mail la conferma di accettazione della pratica .

L’Ufficio osserva i seguenti orari a partire dal 10.03.2026:

da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00;

sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

Per chi avesse difficoltà nella compilazione della domanda, nella generazione dell’avviso PagoPa e nel suo relativo pagamento è possibile ricevere assistenza rivolgendosi all’ Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica (IAT) sito in Lungomare stati Uniti 1 , nei seguenti orari:

lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;

martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Dopo aver ricevuto assistenza, l’utente potrà recarsi presso il Comando di Polizia Locale per il ritiro del tagliando come previsto anche sopra.

NB: Il pagamento dell’avviso PagoPA è possibile tramite versamento esclusivamente con mezzi elettronici (Bancomat, Carte di Credito, Bancoposta ecc.) presso gli Uffici comunali abilitati (IAT, Comando Polizia locale), previa presentazione dell’avviso di pagamento PagoPA cartaceo, auto-generato spontaneamente dall’utente .

Si ricorda, inoltre, che alla domanda devono essere allegati:

Fotocopia del documento d’identità del richiedente

Ricevuta di pagamento PagoPA della tariffa scelta

Copia, se prevista, della documentazione attestante l’utilizzo del veicolo in virtù di una delle opzioni soprariportate nella sezione “Veicoli autorizzabili”

Per il solo Tagliando ECO riservato ai veicoli esclusivamente elettrici, fotocopia della Carta di Circolazione

I modelli in formato cartaceo sono ritirabili presso l’Ufficio IAT, al Piano Terra degli Uffici del Comando di Polizia locale o scaricabili dalla sezione “Modulistica” a fine pagina.

Accedi al servizio

Accedi al portale per presentare la domanda direttamente online. Prima di compilare la domanda assicurati di aver letto attentamente le istruzioni soprariportate.

RICHIEDI ONLINE

Si ricorda a tutta l’utenza che le procedure di rilascio dei sopraccitati tagliandi prevedono, in tutte le fattispecie, la sottoscrizione da parte del richiedente di istanze in forma di autocertificazione rilasciate ai sensi del TU sulla documentazione amministrativa D.P.R. 28.12.2000 n° 445, il quale prevede, in caso di accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, non solo la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, ma anche severe sanzioni penali, come descritto appunto negli articoli 75 e 76 del citato T.U.

Come Versare la Tariffa Prevista

Per il pagamento della tariffa prevista (a seconda della tipologia) è necessario provvedere alla generazione in autonomia dell’avviso di pagamento volontario PagoPa attraverso la procedura online raggiungibile al questo link

Per maggiori dettagli riguardanti tale procedura online, si veda la sezione successiva “Come generare un avviso di pagamento PagoPA spontaneo”.

L’avviso così generato è poi pagabile nei seguenti modi:

Pagamento dell’avviso autogenerato dall’utente tramite versamento online oppure tramite home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA); Pagamento dell’avviso autogenerato dall’utente presso qualsiasi ufficio postale/ bancario; presso le tabaccherie, ricevitorie, edicola, bar, farmacie e supermercati abilitati ed in generale presso tutti gli esercenti convenzionati con i PSP aderenti al sistema pagoPA; Versamento esclusivamente con mezzi elettronici (Bancomat, Carte di Credito, Bancoposta ecc.) presso gli Uffici comunali abilitati (IAT, Comando Polizia locale), previa presentazione dell’avviso di pagamento PagoPA cartaceo, auto-generato spontaneamente dall’utente;

Come generare un avviso di pagamento PagoPA “Spontaneo”

Qui viene spiegata la procedura “passo passo” per la generazione di avvisi PagoPA spontanei da parte dell’utenza:

Sul sito del Comune di Arenzano andare sulla pagina “Pago PA” Accedere ai servizi al cittadino/imprese tramite Spid o CIE Cliccare sulla destra “Pagamenti PagoPA spontanei” Nel menù a tendina “Macro Area” selezionare “Polizia Municipale” Selezionare la sottovoce “Tagliandi Sosta” Inserire l’importo e la causale Generare codice IUV Procedere al pagamento online o stampare l’avviso con codice QR per il pagamento successivo presso le tabaccherie, ricevitorie, edicola, bar, farmacie e supermercati abilitati ed in generale presso tutti gli esercenti convenzionati con i PSP aderenti al sistema pagoPA

Scarica qui il Flyer con le istruzioni dettagliate “passo passo”

Nota bene :

Al momento della generazione spontanea dell’avviso di pagamento PagoPA da parte dell’utente, è necessario ed indispensabile annotare nella causale le seguenti diciture a seconda della fattispecie: il Flyer con le istruzioni dettagliate “passo passo”Al momento della generazione spontanea dell’avviso di pagamento PagoPA da parte dell’utente, è necessario ed indispensabile annotare nella causale le seguenti diciture a seconda della fattispecie:

Tagliando da 15€: “Tariffa Sosta Residenti 2026 – targa XXXXXXX”

Tagliando da 40€: “Tariffa Sosta ZSL 2026 – targa XXXXXXX”

Tagliando da 80€: “Tariffa Sosta Autorizzati 2026 – targa XXXXXXX”

Tagliando da 120€: “Tariffa Sosta Strutture Ricettive – Struttura Ricettiva “XXXXXXX”

Cosa fare in caso di smarrimento Tagliando o sostituzione del veicolo

In caso di smarrimento del tagliando o di sostituzione del veicolo a cui il tagliando è riferito, il rilascio del nuovo tagliando è gratuito ed avverrà previa presentazione di apposita istanza presso il Comando di Polizia Locale con le modalità sotto riportate:

in caso di smarrimento del tagliando

per il rilascio del duplicato il titolare del contrassegno dovrà presentare apposita istanza con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ovvero denuncia di smarrimento presentata alle locali forze dell’ordine;

per il rilascio del duplicato il titolare del contrassegno dovrà presentare apposita istanza con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ovvero denuncia di smarrimento presentata alle locali forze dell’ordine; in caso di sostituzione del veicolo

per la sostituzione del contrassegno il titolare dello stesso dovrà: Restituire il contrassegno già rilasciato Presentare apposita istanza con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà Copia dell’atto che attesta la vendita o la demolizione del veicolo o il cambio di targa

per la sostituzione del contrassegno il titolare dello stesso dovrà:

Contatti

Comando Polizia Locale – via Cambiaso 4, 16011 Arenzano (GE)



sabato 8.00 – 12.00

e-mail

tel. 010 9138282 Orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì 9.00 – 12.00 / 15.00 – 18.00;sabato 8.00 – 12.00e-mail pm@comune.arenzano.ge.it tel. 010 9138282

Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica (IAT) presso Centro Polivalente Gino Strada – Lungomare Stati Uniti 1, 16011 Arenzano (GE)



lunedì – mercoledì – venerdì – sabato 9.00 – 12.00

martedì – giovedì 15.00 – 18.00

e-mail

tel. 010 9127581 Orario di apertura al pubblico:lunedì – mercoledì – venerdì – sabato 9.00 – 12.00martedì – giovedì 15.00 – 18.00e-mail iat@comune.arenzano.ge.it tel. 010 9127581

Modulistica

Informazioni sull'autore del post