Abusi su minori: maestro di tennis ai domiciliari

Un istruttore di tennis avrebbe abusato di alcune sue atlete dopo averle convinte a seguirlo in luoghi appartati. L’uomo è stato arrestato e messo ai domiciliari dai Carabinieri. A sporgere denuncia un genitore di una delle ragazze.

Secondo quanto ricostruito le vittime sarebbero almeno sei e i fatti si sarebbero verificati dal 2021 al 2023. Le violenze, sempre secondo l’accusa, sarebbero avvenute durante le lezioni. L’imputato si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma in un documento che ha depositato ha spiegato di aver dato le dimissioni e di aver cominciato un percorso per uomini accusati o responsabili di reati contro le donne e soggetti deboli.

Informazioni sull'autore del post