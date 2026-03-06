Presentata l’edizione 2026 di Sciacchetrail: alle Cinque Terre e in Val di Vara dal 20 al 22 marzo

Sport, territorio, poesia, natura, vino, enogastronomia, umanità, futuro. È tutto pronto per la nuova edizione di SciaccheTrail in programma il 20, 21 e 22 marzo 2026. Una formula consolidata che per il terzo anno si conferma su due tracciati: il 20 marzo alle 22 parte da Riomaggiore la 100km e 4700m di dislivello positivo che si snoderà dai sentieri del Parco nazionale delle Cinque Terre sino a scollinare in Val di Vara; il 21 marzo alle 7:30 parte da Monterosso la 47km e 2600m di livello positivo, un percorso ad anello che farà ricongiungere in piazza i quattrocento atleti e i volontari per l’iconico pasta party realizzato con prodotti genuini dalla Pro Loco di Monterosso.

“Anche quest’anno ci attende un’edizione straordinaria capace di unire lo sport al DNA più autentico del territorio ligure, con tracciati spettacolari che attraversano terrazzamenti vitati, borghi medievali, castagneti, santuari e crinali panoramici, offrendo agli atleti un’esperienza immersiva unica tra mare e montagna – spiega il vicepresidente della Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro –. Per tre giorni vedremo top runner, appassionati, famiglie di atleti e residenti uniti nel nome dello Sciacchetrà e delle eccellenze locali. Il risultato finale sarà un’esperienza completa, in grado di raccontare la nostra terra sotto diversi punti di vista”.

“La decima edizione di SciaccheTrail rappresenta un passaggio di maturità – commenta il presidente del Parco Nazionale Cinque Terre Lorenzo Viviani –. In questi anni la gara è cresciuta insieme alla rete sentieristica che la ospita: oggi è un’eccellenza per la straordinaria bellezza dei paesaggi, per la qualità dell’habitat, per il patrimonio rurale della pietra a secco e per la gestione attenta della manutenzione. Dietro ogni metro di sentiero c’è lavoro, cura, equilibrio tra uomo e natura. Mi piacerebbe che ogni runner sapesse cosa c’è sotto i suoi passi: memoria, identità, responsabilità. Vorrei che questa fosse l’edizione della consapevolezza, della comprensione della fragilità di questi luoghi e, insieme, della forza che serve per viverla e custodirla. Assaporare ogni centimetro di tracciato, ogni sorso di sciacchetrà, ogni espressione autentica della cucina tradizionale della terra e del mare significa riconoscere questo equilibrio sottile”.

Più che una gara, Sciacchetrail è un progetto territoriale: l’edizione si arricchisce di momenti d’incontro tra cultura enogastronomica, tradizioni, sostenibilità, promozione delle eccellenze locali, con il coinvolgimento diretto della comunità e lo sguardo al futuro.

Dalla partenza di Monterosso sino a fine corsa risuonerà in piazza la voce di Luciano De Battè, patron dei vignaioli; Luca Mannoni e Annalisa Rolla commenteranno la diretta live sul canale YouTube con la regia di Andrea Bonfiglio; nella mattinata del 21 aprirà il Villaggio SciaccheTrail con il mercatino degli sponsor. La giornata marca il ritorno dei Walking Park del Parco Nazionale Cinque Terre: in tema con la Giornata Mondiale della Poesia promossa dall’Unesco e la Giornata Internazionale delle Foreste delle Nazioni Unite, il Parco organizza l’escursione guidata la “Via della Natura”, da Levanto a Monterosso al Mare, gratuita con prenotazione obbligatoria. L’iniziativa richiama il legame tra questi luoghi e il poeta Eugenio Montale, di cui quest’anno ricorrono I 130 anni dalla nascita. A partire dalle 11, nell’adiacente piazza Garibaldi, nella cornice del progetto Benatural si terrà uno show cooking con talk insieme ai pescatori locali e allo chef Alessandro Dentone, presidente ligure della Federazione Italiana Cuochi, il quale estenderà la visuale dai vigneti al mare, con una riflessione sulla stagionalità del pescato locale. A seguire verrà svelato il vincitore del premio intitolato alla memoria del vigneron Alberto Cappellini. Non mancherà un momento dedicato squisitamente al passito che da’ il nome alla gara: la sommelier Yvonne Riccobaldi accompagnerà la degustazione di sciacchetrà tra storia e gusto.

Domenica 22 marzo l’attenzione si sposta al futuro, come anticipato dal video emozionale 2026 con il passaggio generazionale di genitori e figli in corsa insieme. Va in scena la Mini SciaccheTrail, con la partecipazione di tutti i bambini dei territori attraversati dalla gara agonistica invitati a prendere simbolicamente in consegna la natura dei luoghi in cui vivono. Un pettorale d’artista per tutti i partecipanti: quest’anno il disegno è opera di Monica Milani di Manarola, la quale ha colorato le curve di livello dei terrazzamenti nei colori dell’arcobaleno.

“Anche questa edizione vedrà due gare, la 47K e la 100K, che coinvolgono il territorio delle Cinque Terre e i comuni ricadenti nella buffer zone Unesco ed è per noi motivo di soddisfazione condividere queste giornate di sport con tutti gli appassionati – dichiara il presidente dell’ASD Polisportiva Cinque Terre Daniele Moggia –. Ringrazio i volontari, gli sponsor, la Regione, il Parco, i Comuni e tutti gli Enti e le Associazioni che aiutano la realizzazione di queste giornate di sport con tanti atleti internazionali. La gara è sempre più fiore all’occhiello nel panorama del trail running italiano ed è conosciuta per la bellezza straordinaria dei paesaggi unici che attraversa”.

Per permettere lo svolgimento della gara in sicurezza, alcuni sentieri saranno chiusi temporaneamente. Per dettagli e percorsi alternativi è possibile consultare il sito del Parco Nazionale Cinque Terre.

Informazioni sull'autore del post