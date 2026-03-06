Economia La Spezia e provincia

La Spezia, Saldo positivo per le imprese spezzine per il quinto anno consecutivo

Il sistema imprenditoriale spezzino conferma anche nel 2025 la propria solidità e capacità di crescita. Secondo il Report Movimprese della Camera di Commercio Riviere di Liguria, al 31 dicembre le imprese registrate in provincia della Spezia sono 20.632, con un saldo positivo tra iscrizioni e cessazioni non d’ufficio pari a +197 unità.

Si tratta del quinto anno consecutivo con segno più, un dato che consolida un trend avviato dopo la fase più complessa del periodo pandemico e che testimonia la resilienza del tessuto economico locale. Il tasso di crescita si attesta al +0,96%, un risultato superiore alla media regionale, ferma al +0,46%, e perfettamente in linea con quello nazionale, anch’esso pari al +0,96%. In termini assoluti, nel corso del 2025 si sono registrate 1.110 nuove iscrizioni a fronte di 913 cessazioni non d’ufficio.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “La Spezia cresce per il quinto anno consecutivo, supera la media regionale e si allinea al dato nazionale. È un risultato che premia il lavoro delle imprese, dei professionisti e di tutti coloro che ogni giorno contribuiscono allo sviluppo della città e della provincia. La crescita dei servizi, dell’industria e delle costruzioni e l’aumento delle società di capitale dimostrano che il nostro sistema economico sta diventando più strutturato e competitivo. Come Amministrazione continueremo a sostenere questo percorso, lavorando per semplificare, attrarre investimenti e rafforzare le condizioni favorevoli a chi sceglie di fare impresa alla Spezia, creando ricchezza e posti di lavoro per tutte le generazioni”.

L’analisi dei settori economici restituisce un quadro articolato ma incoraggiante. La crescita più significativa riguarda il comparto dei Servizi, che segna un +2,94%, confermandosi il principale motore dell’economia provinciale.

All’interno di questo macrosettore si collocano attività fondamentali per il territorio, come il turismo e la ristorazione, i servizi alle imprese, le attività professionali e immobiliari, ambiti che riflettono la vocazione turistica e la progressiva trasformazione del sistema produttivo spezzino verso funzioni a maggiore valore aggiunto. Positivo anche l’andamento dell’Industria, che cresce dello 0,82%, e quello delle Costruzioni, che registra un +0,75%. Segnale di una tenuta del comparto produttivo e di una vivacità legata sia agli investimenti sia agli interventi di riqualificazione urbana e infrastrutturale.

Nel complesso, emerge un sistema imprenditoriale che, pur attraversando trasformazioni interne, continua a rafforzarsi e ad evolvere.

