Inaugurato lo sportello “Maggiordomo di quartiere” a Sestri Levante

Anche Sestri Levante ha il suo Maggiordomo di Quartiere, il servizio di welfare di prossimità promosso dalla Regione Liguria e finanziato con risorse del programma FSE+ Liguria 2021-2027, per rafforzare il sostegno alle persone più fragili.

Con l’apertura dello sportello di Sestri Levante sale così a tre il numero dei presìdi attivi nel Tigullio, dopo quelli già operativi a Chiavari e Rapallo. In Liguria, ad oggi, sono in tutto 59 i punti di accesso dei maggiordomi di quartiere sul territorio, presenti anche con la modalità dello sportello diffuso al fine di essere maggiormente prossimi soprattutto nelle zone meno raggiunte dai servizi.

Il progetto è una delle azioni strategiche regionali per l’inclusione sociale e offre un supporto concreto alle persone nella gestione delle esigenze quotidiane: piccole commissioni, consegna della spesa, ritiro e consegna di medicinali, ricette e referti, aiuto per sbrigare pratiche o affrontare le incombenze di tutti i giorni. Il servizio è gratuito e rivolto ai cittadini che necessitano di un aiuto pratico nella vita quotidiana. Alla cerimonia di apertura erano presenti, tra gli altri, l’assessore alla Sanità, Politiche socio-sanitarie e sociali, Terzo Settore Massimo Nicolò, il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas e la consigliera regionale Lilli Lauro.

I residenti di Sestri Levante possono richiedere l’intervento del Maggiordomo di Quartiere chiamando il numero 331 6682196. Il servizio opera prevalentemente sul territorio. La base operativa è presso Casette Rosse, in via Bruno Primi a Sestri Levante.

“Con il Maggiordomo di Quartiere rafforziamo un modello di welfare di prossimità che mette al centro la persona e i bisogni quotidiani delle comunità – commenta l’assessore regionale alla Sanità, Politiche socio-sanitarie e sociali, Terzo Settore Massimo Nicolò –. Si tratta di un servizio semplice ma estremamente concreto, pensato soprattutto per anziani, persone sole o in situazioni di fragilità, che possono così contare su un punto di riferimento vicino e facilmente accessibile. L’estensione anche a Sestri Levante conferma la volontà della Regione Liguria di costruire una rete capillare di supporto sul territorio, capace di prevenire situazioni di isolamento e di rafforzare la coesione sociale”.

“Ampliamo ulteriormente, grazie alle fondamentali risorse del Fondo sociale europeo, un progetto regionale che ha riscosso grandissimo successo fin dalla sua introduzione nel 2020 – dichiara l’assessore regionale Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola -. Con questo nuovo sportello Maggiordomo di quartiere e con gli altri aperti su tutto il territorio ligure andiamo, ancora una volta, incontro alle esigenze dei cittadini, in questo caso soprattutto quelli appartenenti alle fasce più deboli e a rischio isolamento. Non vogliamo lasciare indietro nessuno. Stiamo riuscendo in questo intento grazie a un’attenta e strategica programmazione regionale del Fse + 2021/2027 che sta portando i frutti sperati su più campi, tra cui quello del sociale”.

“Il maggiordomo di quartiere promosso da Regione Liguria e con l’associazione capofila Agorà, rappresenta un importante strumento di welfare di comunità – dichiarano il Sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas e l’Assessore ai Servizi sociali Maura Caleffi-. Non è solo un aiuto pratico per svolgere le commissioni quotidiane ma è anche una figura di riferimento e di ascolto per le persone (non per forza anziani) che si trovano in difficoltà o temporaneamente indisposte. La possibilità di poter attivare grazie a questo progetto anche uno sportello informativo rappresenta un ulteriore importante presidio sul territorio a favore di situazioni di fragilità. Si ringraziano le associazioni coinvolte, Agorà, Sentiero di Arianna, Adoc”.

Informazioni sull'autore del post