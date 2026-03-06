Economia

Guerra in Iran, aumento del prezzo della benzina: controlli della Guardia di Finanza

Posted on Author Redazione Comment(0)

Alla luce delle significative tensioni sui prezzi dei prodotti energetici registrati negli ultimi giorni, connesse all’acuirsi della crisi geopolitica nell’area mediorientale, la Guardia di Finanza, su indicazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha rafforzato il presidio di legalità lungo l’intera filiera dei carburanti.

L’intensificazione dell’attività di controllo, che si inserisce nell’ambito delle più ampie funzioni di polizia economico-finanziaria, risponde alla primaria esigenza di prevenire ogni forma di distorsione che possa recare pregiudizio ai consumatori e alterare il corretto funzionamento del mercato.

Gli interventi saranno finalizzati, da un lato, a verificare l’osservanza delle norme in materia di trasparenza e pubblicità dei prezzi al consumo, dall’altro, ad analizzare l’andamento dei valori di mercato dei prodotti energetici, in tutte le fasi di commercializzazione, anche allo scopo di far emergere eventuali accordi anticoncorrenziali.

Al contempo, tenuto conto che rapide oscillazioni dei prezzi al consumo possono alimentare il rischio di maggior ricorso a canali illeciti di approvvigionamento, sarà intensificato il controllo economico del territorio al fine di far emergere eventuali condotte di evasione o di frode, realizzate attraverso l’immissione in consumo di prodotti energetici sottratti al regime impositivo, la falsa classificazione merceologica dei carburanti e la irregolarità nella circolazione e tracciabilità dei prodotti.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Economia Genova

Regione Liguria – Entroterra. Sostegno alle imprese dell’artigianato, commercio, ristorazione e servizi già esistenti. Riapertura dei termini

Posted on Author Redazione

Con decreto direttoriale 8084/2025 sono stati riaperti i termini di presentazione della misura a partire dal 24 novembre 2025 e fino ad esaurimento risorse. Il bando si era è chiuso lo scorso 31 ottobre con 1.210 domande pervenute da imprese situate in 146 comuni dell’entroterra, per un totale di oltre 4 milioni di contributi richiesti […]
Economia Genova In Primo Piano

Volotea scommette sull’aeroporto “C.Colombo” di Genova: presto operative 15 nuove destinazioni

Posted on Author Redazione

Saranno ben 15 le destinazioni raggiungibili direttamente dall’aeroporto di Genova a partire dal secondo semestre di quest’annio con la compagnia Volotea. I collegamenti riguarderanno l’aeroporto Charles De Gaulle di Parigi, Alghero, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo e Pantelleria, Ibiza, Minorca e Palma di Maiorca, Santorini. Sono già in vendita anche le […]
Economia Villanova D'Albenga

Piaggio Aero, svolta annunciata dal Ministro Urso: presentate 3 offerte vincolanti

Posted on Author Redazione

“Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso ha annunciato ufficialmente che ci sono tre offerte definitive e vincolanti per l’acquisto di Piaggio Aerospace provenienti da player industriali internazionali. E che, soprattutto, siamo alla fase decisiva. Una notizia formale e rilevante, riferita oggi alla mia interrogazione durante il Question Time alla Camera che […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *