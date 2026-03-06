Guerra in Iran, aumento del prezzo della benzina: controlli della Guardia di Finanza

Posted on

“Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso ha annunciato ufficialmente che ci sono tre offerte definitive e vincolanti per l’acquisto di Piaggio Aerospace provenienti da player industriali internazionali. E che, soprattutto, siamo alla fase decisiva. Una notizia formale e rilevante, riferita oggi alla mia interrogazione durante il Question Time alla Camera che […]