Genova, Welfare, inaugurato nel Centro Storico il nuovo Punto Acli Famiglia

È stato inaugurato questa mattina, nel cuore del Centro Storico di Genova, il nuovo Punto Acli Famiglia di vico Falamonica 15/17r, un presidio territoriale pensato per offrire orientamento, ascolto e servizi concreti alle famiglie. Lo spazio nasce all’interno del progetto “Iniziamo dalla Famiglia”, finanziato da Fondazione Carige nell’ambito del bando “Natalità – terza edizione”, con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e promuovere una cultura della natalità attraverso interventi diffusi sul territorio cittadino.

Sono intervenuti: l’assessora al Welfare del Comune di Genova, il presidente del Consiglio comunale, Emiliano Manfredonia, presidente nazionale Acli, Davide Lottero, presidente Acli Genova e Lidia Borzì, delegata Famiglia e stili di vita Acli.

«La collaborazione che sono certa si instaurerà con il Centro per le famiglie del Comune di Genova rinforzerà la rete per far sì che nessuno si senta solo – ha detto l’assessora al Welfare del Comune di Genova – soprattutto in luoghi strategici come il nostro centro storico, dove le famiglie sono numerose e diversificate. Un servizio di prossimità che sono certa riuscirà a fortificare non solo il legame tra cittadini e istituzioni ma che fungerà anche da vero e proprio presidio sociale e di comunità».

«Ringrazio le Acli che hanno pensato e realizzato questo nuovo presidio sul territorio, nel cuore di Genova – ha detto l’Arcivescovo di Genova, Mons. Marco Tasca -. Le famiglie della nostra città da oggi hanno un nuovo punto di riferimento e uno spazio di ascolto e orientamento. È necessario favorire una cultura della famiglia e della genitorialità soprattutto oggi che facciamo i conti con il calo demografico. Fare rete, instaurare sinergie con chi opera sul territorio, è fondamentale per dare risposte concrete a chi cerca un orientamento e un sostegno per fare famiglia. Come dice Papa Leone XIV, la famiglia è “una forza di unità nelle società disgregate” ma anche un “segno di pace per tutti, nella società e nel mondo”. Il futuro dei popoli passa dunque dalla famiglia ed è giusto incoraggiarne la formazione di nuove, continuando a sostenere quelle che si sono già formate. In questo, il Punto Acli Famiglia sarà fondamentale».

Il Punto Famiglia offrirà informazioni chiare e accessibili su benefici e strumenti a sostegno della genitorialità, affiancando all’attività informativa uno sportello di ascolto gestito da volontari formati e collegato con professionisti specializzati. Tra le iniziative previste anche doposcuola, laboratori tematici e attività di accompagnamento casa-scuola, con l’obiettivo di sostenere le famiglie non solo dal punto di vista economico ma anche educativo e relazionale.

Il nuovo spazio di Acli Genova si inserisce nel più ampio progetto “Iniziamo dalla Famiglia”, che prevede una serie di azioni diffuse in diverse aree della città con maggiore vulnerabilità sociale, economica ed educativa. Oltre al Punto Famiglia del Centro Storico, il progetto attiverà infatti una rete di spazi multifunzionali e iniziative educative nei circoli Acli e in collaborazione con realtà associative e parrocchiali. Alcune attività sono già in corso al Circolo Achille Grandi, con iniziative ludico-ricreative due pomeriggi a settimana da gennaio a maggio; nei prossimi mesi sono previsti laboratori nella natura al Circolo Valori Alpini, attività ludiche al Circolo Quezzi e incontri dedicati alla genitorialità nei circoli di Apparizione, Morego e Belvedere.

