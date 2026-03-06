Genova, spruzza spray al peperoncino nei bagni della scuola: 5 intossicati

Intervento dei soccorsi alla scuola Montale in Via del Castoroa Genova dove uno spray al peperoncino è stato spruzzato nei bagni della scuola da uno studente. La bravata ha causato l’intossicazione di 5 studenti che hanno respirato la sostanza. Sul posto sono giunte rapidamente due volanti della polizia e i soccorsi medici che hanno trasferito le 5 persone all’ospedale per accertamenti.

