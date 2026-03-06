Genova, spruzza spray al peperoncino nei bagni della scuola: 5 intossicati

Intervento dei soccorsi alla scuola Montale in Via del Castoroa Genova dove uno spray al peperoncino è stato spruzzato nei bagni della scuola da uno studente. La bravata ha causato l’intossicazione di 5 studenti che hanno respirato la sostanza. Sul posto sono giunte rapidamente due volanti della polizia e i soccorsi medici che hanno trasferito le 5 persone all’ospedale per accertamenti.
Articoli correlati
Stella, ferito in un incidente con il trattore: in codice rosso al San Martino di Genova
Un agricoltore è rimasto ferito oggi mentre stava lavorando sul suo trattore. Immediati i soccorsi medici e l’arrivo dei vigili del fuoco arrivati con l’elicottero che ha trasportato la persona ferita in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
A 10: per l'estate in caso di code arrivano i varchi mobili
Savona. Arrivano i varchi mobili sull’A10 per ridurre le code nei week end estivi. La banalizzazione, questo il termine tecnico usato in questi casi è stata chiesa ai gestori dal Prefetto Antonio Cananà, durante il vertice sull’ordine e la sicurezza e sulla vigilanza estiva tenutosi ieri mattina in prefettura. In pratica in caso di necessità […]
Andora, legionella nella struttura della colonia: 170 studenti rientrano a Milano
Andora. Centosettata bambini di Milano accompagnati dagli insegnati e ospitati dalla colonia, sono rientrati a casa a causa del rischio di legionella diffuso dal Comune attraverso una comunicazione: “A seguito dei regolari accertamenti strumentali e di laboratorio si è rilevata la necessità di una bonifica dell’impianto di distribuzione di acqua calda per la presenza del batterio […]