Fiaip Savona, analisi e prospettive del mercato ligure Focus sui dati del mercato immobiliare mercoledì 11 marzo alle 11 all’Unione Industriali Savona

“Analisi e prospettive del mercato ligure”. E’ il tema che verrà affrontato mercoledì 11 marzo alle 11 all’Unione Industriali Savona. A promuovere l’incontro è la Fiaip, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. Un nuovo appuntamento di Fiaip Monitora, dedicato all’analisi dei dati e all’approfondimento delle dinamiche del mercato immobiliare ligure. “Sarà un momento di aggiornamento professionale e confronto tra operatori del settore, con presentazione di dati statistici, trend territoriali e scenari previsionali su compravendite e locazioni”, sottolinea la presidente provinciale Fiaip Laura Tiloca. L’evento è rivolto a professionisti, stakeholder, consumatori e rappresentanti del comparto immobiliare.
Articoli correlati
Lavoro e sicurezza, il PD di Savona: “Non si può morire a diciott’anni, non si può morire a 18 anni di lavoro, non si può morire di lavoro!!!
“Non si può morire a diciott’anni, non si può morire a 18 anni di lavoro, non si può morire di lavoro!! In Italia nel 2021 si contano 1404 morti sul lavoro e il 2022 inizia con la tragica notizia di un diciottenne che muore durante l’ultimo giorno dell’alternanza scuola lavoro. Una notizia che, oltre all’immane […]
Sviluppo economico, il Comune di Genova finanzia nove progetti innovativi con il bando ZIP (Zena Innovative People)
Dagli orti sperimentali a un hub di mobilità inclusiva, da un progetto di adeguamento delle abitazioni a supporto di persone con disabilità visiva alla creazione di ecosistemi digitali per l’ambiente. Sono nove le reti vincitrici del Bando ZIP (Zena Innovative People) del Comune di Genova che ha l’obiettivo di valorizzare l’economia urbana per contrastare gli effetti […]
Aldo Govi primo Ceo italiano di Infineum International Limited, la soddisfazione del presidente Berlangieri
Il presidente dell’Unione Industriali di Savona, Angelo Berlangieri, si congratula a nome dell’intera Associazione per la recente nomina dell’ingegnere Aldo Govi a Chief Executive Officer di Infineum International Limited. “La notizia segna una grande soddisfazione per l’intera comunità economica savonese. Una prima volta storica per l’Italia, che esalta il ruolo del polo di Vado Ligure, e […]