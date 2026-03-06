Genova La Spezia e provincia Sport

Calcio, il programma delle partite di A e B. Ferma la D

Posted on Author Redazione Comment(0)

Serie A, la programmazione della 28^ giornata

Venerdì 6 marzo

  • ore 20.45: Napoli-Torino 

Sabato 7 marzo

  • ore 15.00: Cagliari-Como
  • ore 18.00: Atalanta-Udinese
  • ore 20.45: Juventus-Pisa 

Domenica 8 marzo

  • ore 12.30: Lecce-Cremonese
  • ore 15.00: Bologna-Verona 
  • ore 15.00: Fiorentina-Parma 
  • ore 18.00: Genoa-Roma
  • ore 20.45: Milan-Inter

Lunedì 9 marzo

  • ore 20.45: Lazio-Sassuolo

SERIE B, LE PARTITE DELLA 29° GIORNAT

29ª GIORNATA

sab 7 MAR ore 15:00
  • SpeziaMonza
  • AvellinoPadova
  • Sudtirol-Entella
sab 7 MAR ore 17:15
  • VeneziaReggiana
sab 7 MAR ore 19:30
  • ModenaCesena
dom 8 MAR ore 15:00
  • MantovaJuve Stabia
  • FrosinoneSampdoria
  • CatanzaroEmpoli
dom 8 MAR ore 17:15
  • CarraresePalermo
dom 8 MAR ore 19:30
  • PescaraBari

SERIE D GIRONE A,

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Genova Sport

Genova, oggi alla “Sciorba” torna SportAbility

Posted on Author Redazione

Sabato 17 settembre, dopo il successo della prima edizione del 2021 con la presenza di 500 giovani disabili e 2000 persone, ritorna l’appuntamento con “SportAbility Day”. L’impianto polisportivo della Sciorba di Genova accoglierà ragazzi con disabilità motoria, sensoriale e intellettivo relazionale in occasione di una giornata di sport, amicizia e inclusione promossa dall’Associazione Stelle nello […]
Attualità Genova

Genova, attivo l’Osservatorio Vallate per gestire le criticità idrogeologiche

Posted on Author Redazione

L’Osservatorio Vallate è un elenco di criticità idrogeologiche, punti sensibili e siti valorizzabili che si trovano nel Comune di Genova principalmente al di fuori dell’area urbanizzata.  La costruzione di questo sistema da parte della Direzione Idrogeologia e Geotecnica, Espropri e Vallate – coadiuvata dall’Ufficio SIT – rende stabilmente consultabili i punti in cui è necessario […]
La Spezia e provincia Sport

La Spezia, domenica la 40°edizione di “ViviCittà”

Posted on Author Redazione

Domenica 14 Aprile 2024 con partenza da Piazza Brin alle 10,30 partirà la 40^ edizione di VIVICITTA’, manifestazione podistica internazionale Uisp oramai tradizionale e molto attesa che ha avuto il patrocinio del Comune della Spezia. Anche quest’anno torna la manifestazione che coinvolge ogni anno oltre 100mila cittadini e nata nel 1984 per sensibilizzare istituzioni e […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *