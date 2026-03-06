Calcio, il programma delle partite di A e B. Ferma la D

Serie A, la programmazione della 28^ giornata
Venerdì 6 marzo
- ore 20.45: Napoli-Torino
Sabato 7 marzo
- ore 15.00: Cagliari-Como
- ore 18.00: Atalanta-Udinese
- ore 20.45: Juventus-Pisa
Domenica 8 marzo
- ore 12.30: Lecce-Cremonese
- ore 15.00: Bologna-Verona
- ore 15.00: Fiorentina-Parma
- ore 18.00: Genoa-Roma
- ore 20.45: Milan-Inter
Lunedì 9 marzo
- ore 20.45: Lazio-Sassuolo
SERIE B, LE PARTITE DELLA 29° GIORNAT
29ª GIORNATA
sab 7 MAR ore 15:00
- SpeziaMonza–
- AvellinoPadova–
- Sudtirol-Entella–
sab 7 MAR ore 17:15
- VeneziaReggiana–
sab 7 MAR ore 19:30
- ModenaCesena–
dom 8 MAR ore 15:00
- MantovaJuve Stabia–
- FrosinoneSampdoria–
- CatanzaroEmpoli–
dom 8 MAR ore 17:15
- CarraresePalermo–
dom 8 MAR ore 19:30
- PescaraBari
SERIE D GIRONE A,