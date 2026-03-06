Albenga Attualità

Albenga, l’AVIS ha raccolto nel 2025 888 sacche di sangue e accolto 56 nuovi donatori

L’Assemblea ordinaria annuale di Avis Comunale di Albenga ha approvato il consuntivo 2025 e la relazione morale, nonché gli altri documenti previsti dal Codice del Terzo Settore e, pertanto, sono disponibili tutti i dati necessari per fare un resoconto dell’anno passato.

La nostra Associazione cerca di sensibilizzare i cittadini sul valore etico, individuale e solidale della donazione di sangue ed emoderivati. Questa attività, volontaria e non remunerata, è un grande segno di altruismo e di partecipazione alla vita comunitaria.

Avis Comunale di Albenga ha partecipato, tra i principali eventi, come già negli anni passati, alla maratona Telethon, allo Sport Show di San Giorgio, all’evento regionale “Tuffati a donare” tenutosi al parco acquatico Le Caravelle di Ceriale, con tutte le associazioni Avis della Liguria, ad Albenga Brick e alla Festa del Volontariato promossa dal Comune di Albenga.

Il Presidente Giovanni Patuzzo ha così riassunto i risultati più significativi dell’anno 2025: “Abbiamo acquisito 56 nuovi iscritti, che hanno effettuato l’esame di idoneità e, in seguito, la loro prima donazione. La raccolta complessiva del 2025 è stata di 888 sacche di sangue, con un aumento di ben 74 sacche rispetto al 2024 e, pertanto, con un incremento del 9,1%, nonostante il fatto che negli ultimi mesi del 2025, a causa di influenza e malattie stagionali, vi sia stata una diminuzione della raccolta prevista, anche a causa della carenza di personale sanitario”.

“Siamo orgogliosi di avere ben 680 Donatori e Collaboratori, tutti volontari, di cui 140 hanno donato, oltre al sangue intero, anche plasma e piastrine. Anche per questo anno 2026 siamo a disposizione delle Associazioni sportive e delle Scuole di Albenga, nonché, come sempre, per le richieste del Comune, fornendo informazioni sulla donazione di sangue e mettendo a disposizione il nostro materiale di propaganda”.

“Ricordo sempre ai nostri Donatori che possono contattarci telefonicamente al n. 0182-562249, nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 10:00 alle 12:00, per prenotare l’appuntamento per la donazione di sangue oppure di plasma, ovvero anche per dare la disponibilità a partecipare alle varie attività di volontariato. Le giornate per le donazioni di questo mese di marzo sono fissate per lunedì 9, venerdì 20, sabato 28 e lunedì 30 (anche plasma)”.

