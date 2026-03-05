Genova, detenuto tenta suicidio: salvato dagli agenti della Penitenziaria

Ancora un episodio di violenza nel carcere di Genova dove un detenuto marocchino, recluso recluso per produzione e traﬃco internazionale di stupefacenti, ha tentato di togliersi la vita impiccandosi nella propria cella con un cappio ricavato da alcune lenzuola fissate alle grate della finestra. Gli agenti, attirati dal forte rumore causato dall’evento, sono intervenuti in tempo e sono riusciti a tagliare il cappio in tempo salvando l’uomo.
