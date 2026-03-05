Chiavari, Premiate le 11 Botteghe Storiche e i 2 Locali di Tradizione

Undici Botteghe Storiche e due Locali di Tradizione sono entrati ufficialmente nell’albo comunale di Chiavari. La consegna delle targhe si è svolta questa mattina all’Antica Farmacia dei Frati, alla presenza del sindaco Federico Messuti e dell’assessore alla Promozione della Città Gianluca Ratto, che hanno premiato le attività riconosciute per il loro valore storico, culturale e identitario.

La qualifica di Bottega Storica viene attribuita ad attività commerciali o artigianali con almeno cinquant’anni di esercizio e con caratteristiche di rilievo sotto il profilo architettonico, storico e documentale. Il Locale di Tradizione si distingue invece per il forte radicamento nella storia locale e per la continuità dell’attività nel tempo. Un patrimonio diffuso che racconta la storia economica e sociale della città e che l’Amministrazione ha deciso di valorizzare attraverso uno specifico albo dedicato.

Il riconoscimento arriva al termine di un percorso avviato con il Protocollo d’Intesa per la conservazione e la valorizzazione delle botteghe storiche e dei locali di tradizione, sottoscritto dal Comune di Chiavari insieme al Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Liguria, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria, alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica per la Liguria, alla Camera di Commercio di Genova e alle principali associazioni di categoria.

L’ammissione all’albo è stata proposta dal tavolo tecnico e deliberata dalla Commissione per la valutazione delle istanze nella seduta del 22 luglio scorso.

