A Laigueglia la presentazione di Abbecedario dionisiaco di Maria Luisa Alberico

Venerdì 6 marzo 2026, alle ore 18, presso la Biblioteca Civica “A.
Pagliano” di Laigueglia, si terrà la presentazione del libro Abbecedario
dionisiaco. In vigna, nel calice, a tavola di Maria Luisa Alberico,
giornalista e sommelier.
L’incontro è organizzato dall’Associazione Vecchia Laigueglia,
dall’Associazione DLF Albenga e dal Centro Pannunzio di Torino, che
propongono al pubblico un appuntamento dedicato al vino inteso non solo
come prodotto, ma come cultura, racconto, memoria e piacere della
convivialità.
Il volume di Maria Luisa Alberico accompagna il lettore in un percorso
originale e coinvolgente: lettera per lettera, attraverso un vero e
proprio abbecedario, prende forma un viaggio che attraversa oltre 200
vitigni e vini, autoctoni e internazionali. Tra storia, letteratura,
curiosità, aneddoti, descrizioni organolettiche e suggerimenti di
abbinamento, il libro offre una mappa ricca e vivace dell’universo
enologico, con uno stile brillante, colto e accessibile.
A dialogare con l’autrice saranno Maria Vittoria Barroero, Presidente
DLF, e Giacinto Buscaglia, psichiatra e scrittore.
Le letture saranno affidate a Daniela Bruzzone, che accompagnerà il
pubblico dentro le atmosfere e i sapori evocati dal libro.
L’iniziativa si presenta come un’occasione di incontro tra cultura e
gusto, tra riflessione e piacere del racconto, offrendo ai partecipanti
la possibilità di avvicinarsi al mondo del vino in una chiave originale
e coinvolgente.
Più che una semplice presentazione, sarà un piccolo itinerario tra
vigne, calici e tavole, nel segno di una tradizione che continua a
parlare al presente.
Al termine dell’incontro seguirà un brindisi con l’autrice.