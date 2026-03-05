Agenda Cultura e Spettacoli Laigueglia

A Laigueglia la presentazione di Abbecedario dionisiaco di Maria Luisa Alberico

Posted on Author Redazione Comment(0)
Venerdì 6 marzo 2026, alle ore 18, presso la Biblioteca Civica “A.
Pagliano” di Laigueglia, si terrà la presentazione del libro Abbecedario
dionisiaco. In vigna, nel calice, a tavola di Maria Luisa Alberico,
giornalista e sommelier.
L’incontro è organizzato dall’Associazione Vecchia Laigueglia,
dall’Associazione DLF Albenga e dal Centro Pannunzio di Torino, che
propongono al pubblico un appuntamento dedicato al vino inteso non solo
come prodotto, ma come cultura, racconto, memoria e piacere della
convivialità.
Il volume di Maria Luisa Alberico accompagna il lettore in un percorso
originale e coinvolgente: lettera per lettera, attraverso un vero e
proprio abbecedario, prende forma un viaggio che attraversa oltre 200
vitigni e vini, autoctoni e internazionali. Tra storia, letteratura,
curiosità, aneddoti, descrizioni organolettiche e suggerimenti di
abbinamento, il libro offre una mappa ricca e vivace dell’universo
enologico, con uno stile brillante, colto e accessibile.
A dialogare con l’autrice saranno Maria Vittoria Barroero, Presidente
DLF, e Giacinto Buscaglia, psichiatra e scrittore.
Le letture saranno affidate a Daniela Bruzzone, che accompagnerà il
pubblico dentro le atmosfere e i sapori evocati dal libro.
L’iniziativa si presenta come un’occasione di incontro tra cultura e
gusto, tra riflessione e piacere del racconto, offrendo ai partecipanti
la possibilità di avvicinarsi al mondo del vino in una chiave originale
e coinvolgente.
Più che una semplice presentazione, sarà un piccolo itinerario tra
vigne, calici e tavole, nel segno di una tradizione che continua a
parlare al presente.
Al termine dell’incontro seguirà un brindisi con l’autrice.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Alassio Cultura e Spettacoli

Ad Alassio "Primo Miraggio" della Monleone

Posted on Author Redazione

Alassio. Sarà presentato sabato 17 dicembre, alle 17, presso il Bar Narducci di via Milite Ignoto 1 ad Alassio, il romanzo giallo di Sergia Monleone Primo Miraggio, edito da Liberodiscrivere. Il libro – uscito ormai da qualche mese – ha raccolto ampi consensi di pubblico e critica. La Monleone si è dunque aggiunta autorevolmente alla […]
Cairo Montenotte Cultura e Spettacoli

Cairo Montenotte, La Biblioteca Civica “F.C. Rossi” si arricchisce di oltre 850 nuovi volumi

Posted on Author Redazione

Grazie al contributo di poco oltre 9 mila euro, ottenuto con il Decreto Emergenza Biblioteche, finalizzato al rilancio delle biblioteche civiche e delle librerie locali, la Biblioteca Civica “F.C. Rossi” di Cairo Montenotte si arricchisce di 856 nuovi volumi. Di questi, oltre 100 fanno parte dell’iniziativa “Con i libri si diventa grandi” realizzata in collaborazione […]
Albenga Cultura e Spettacoli

La nave romana di Albenga protagonista stasera su Rai Storia

Posted on Author Redazione

Lunedì 4 gennaio 2021 alle 21:10 su Rai Storia, nella trasmissione “Italia, viaggio nella bellezza – Il patrimonio sommerso. Un museo sul fondo del mare”, sarà protagonista Albenga e la sua nave romana Un viaggio alla scoperta dello straordinario patrimonio sommerso nei nostri mari. Un vero e proprio museo liquido, pieno di tesori. Le meraviglie della […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *