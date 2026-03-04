Santiago Buitrago trionfa al 63° Trofeo Laigueglia

È un podio di grande valore quello del 63° Trofeo Laigueglia presented by Coop Liguria.

Ha vinto Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), imponendosi in solitaria dopo un attacco decisivo al terzo e ultimo passaggio su Colla Micheri. Lo scalatore colombiano, 25 anni, classe 1999, conquista un bel successo in un territorio che lo ha accolto fin dal suo arrivo in Italia, all’inizio di una carriera che lo ha già visto vincere anche tappe al Giro d’Italia (2022 e 2023). Buitrago ha scritto il proprio nome nell’albo d’oro prestigioso della corsa ligure, raggiungendo grandi corridori come Merckx, Dancelli, Bitossi, Baronchelli, Maertens, De Vlaeminck, Saronni, Armstrong, Bartoli, Ballan, Pozzato e Ayuso, vincitore nel 2025.

Al secondo posto si è piazzato il francese Romain Grégoire (Groupama-FDJ United), che ha anticipato in volata l’italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), terzo classificato, in una giornata da ricordare per la Bahrain Victorious con due corridori sul podio. Italiani protagonisti anche con Diego Ulissi (XDS Astana), Andrea Vendrame (Jayco AlUla), Christian Scaroni (XDS Astana) e Simone Gualdi (Lotto Intermarché) in Top 10.

La gara

Centosessanta corridori di 24 squadre (tra cui 9 World Tour e 10 Professional) al via da Albenga, con i Sindaci di Laigueglia Giorgio Manfredi e di Albenga Riccardo Tomatis nelle vesti di padroni di casa, per 192 km con 2.900 metri di dislivello. Una giornata di clima mite e soleggiato sulla Riviera Ligure che ha valorizzato al meglio le bellezze di un territorio da sempre affezionato al ciclismo, fino al traguardo a Laigueglia.

Il percorso ha presentato significative novità: la partenza per la prima volta da Albenga, con un via molto partecipato, l’inserimento della Cipressa (5,6 km con pendenza media del 4%), iconica salita della Milano-Sanremo, e lo spettacolare ingresso sulla Ciclovia Riviera dei Fiori per 12,6 km. Il finale si è deciso su Colla Micheri (2 km, pendenza media 8%), salita ripetuta tre volte, prima del traguardo in Corso Badarò a Laigueglia.

La gara è sostenuta dal title sponsor Coop Liguria e da partner quali Suzuki, Massigen, Acqua Eva, Caffè Borbone, Icose Spa, Ditta F.lli Garofalo, Diamant DMT, Cantine Maschio e RocketWay. L’organizzazione tecnica del 63° Trofeo Laigueglia presented by Coop Liguria, per il quale il Comune di Laigueglia è detentore del marchio registrato, è affidata a ExtraGiro Race.

Il 63° Trofeo Laigueglia presented by Coop Liguria fa parte della Coppa Italia delle Regioni 2026, terza edizione della sfida, coordinata dalla Lega del Ciclismo Professionistico, tra i migliori team ciclistici italiani e internazionali, inserita nel circuito ProSeries e nel calendario UCI Europe Tour,

Cronaca

Avvio di gara molto veloce con numerosi tentativi di fuga nei primi chilometri. Poco prima di Capo Mele si forma un gruppo di attaccanti che rapidamente diventa di 10 corridori: Louis Vervaeke (Soudal-QuickStep), Javier Ibáñez (Caja Rural-Seguros RGA), Paul Fietzke (Red Bull-Bora-hansgrohe Rookies), Ben Granger (Solution Tech Nippo Rali), Alessandro Iacchi (Solution Tech Nippo Rali), Stefano Leali (Biesse-Carrera-Premac), Diego Nembrini e Alfred Grenaae (General Store-Essegibi-F.lli Curia), Michael Belleri e Raffaele Tela (Beltrami TSA Tre Colli).

Il vantaggio sale fino a 6’33” prima del passaggio sulla Cipressa, dove Fietzke transita per primo. Dopo l’ingresso sulla Ciclovia Riviera dei Fiori, il gruppo organizzato da XDS Astana e Bahrain Victorious inizia a recuperare. Sulle salite di Colla Micheri e Testico, Louis Vervaeke decide di forzare l’andatura staccando i compagni di fuga e involarsi in solitaria. Il belga della Soudal-QuickStep gestisce il vantaggio su Cima Paravenna e nella discesa verso il circuito finale, dove mantiene oltre 2 minuti sul gruppo.

Sul primo passaggio di Colla Micheri del circuito finale, Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) smuove le acque e si sgancia insieme al compagno Antonio Tiberi, a Romain Grégoire (Groupama-FDJ United) e Quinten Hermans (Pinarello Q36.5). Il quartetto riassorbe Vervaeke, autore di quasi 70 km in fuga solitaria. Al secondo passaggio su Colla Micheri, Buitrago e Tiberi alzano il ritmo lasciando sul posto Hermans, mentre Grégoire resiste a ruota.

Al terzo e ultimo passaggio su Colla Micheri, Buitrago scatta deciso e stacca tutti: il colombiano affronta in solitaria gli ultimi 10 km, gestendo il vantaggio su Grégoire e Tiberi che si giocano il secondo posto. Buitrago trionfa con 25″ su Grégoire, secondo, e Tiberi, terzo. Tra gli italiani ottima prova di Diego Ulissi (4°), Andrea Vendrame (5°), Christian Scaroni (6°) e Simone Gualdi (8°).

Ordine d’arrivo

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) 192 km in 4h38’50” alla media di 41,315 km/h Romain Grégoire (Groupama-FDJ United) a 25″ Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) a 25″ Diego Ulissi (XDS Astana Team) a 40″ Andrea Vendrame (Team Jayco AlUla) a 44″ Christian Scaroni (XDS Astana Team) a 44″ António Morgado (UAE Team Emirates-XRG) a 44″ Simone Gualdi (Lotto Intermarché) a 44″ Matteo Vercher (TotalEnergies) a 44″ Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step) a 44″

