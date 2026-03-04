Più di 86 milioni di euro per enti e imprese liguri: ecco la “Road Map 2026”

Più di 86 milioni di euro per enti e imprese liguri: e’ il valore della ‘Road Map 2026’ presentata dalla Regione Liguria al Palazzo della Borsa di Genova nell’ambito della Programmazione Fesr 2021-2027.
Nel corso dell’anno saranno stanziate misure a sostegno di ambiti strategici come ricerca e innovazione, economia circolare, filiere produttive, reti di impresa ed eﬃcientamento energetico. Sono inoltre previsti bandi dedicati all’economia circolare, all’audiovisivo, alle competenze specialistiche, all’accesso al credito delle imprese artigiane e del commercio e al Polo Nazionale della Subacquea della Spezia.
Sono intervenuti all’importante incontro, tra gli altri, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana e l’assessore regionale all’Energia e alle Aree di crisi complessa Paolo Ripamonti