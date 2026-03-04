Cronaca Genova In Primo Piano

Genova, doppia rapina nel quartiere di Prà: indagini in corso

Posted on Author Redazione Comment(0)

Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili della rapina messa a segno nel quartiere genovese di Prà. Con il volto coperto sono arrivati a bordo di uno scooter risultato rubato, armati di un coltello e hanno fatto irruzione in due esercizi commerciali minacciando i dipendenti e i titolari. Compiuti i due colpi sono fuggiti a bordo dello scooter. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia che hanno avviato le indagini.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità In Primo Piano

Coronavirus, Toti: “Liguria al 91% delle somministrazioni di vaccino anti COVID su quelle consegnate”

Posted on Author Redazione

“Con oltre 13 mila vaccini fatti oggi, la Liguria arriva al 91% di dosi somministrate su quelle consegnate. Abbiamo accelerato la nostra campagna vaccinale con un solo obiettivo: mettere al sicuro al più presto i nostri anziani e le persone più fragili. E questa resta la nostra priorità. Il 62% dei liguri over80 ha ricevuto […]
Cronaca

Anche a Savona arrivano i City Angels

Posted on Author Redazione

Savona. “Siamo gli angeli della solidarietà che si muovono nelle strade delle nostre città” , spiega Adriano Crozza, 39 anni, chef albenganese di professione che coordinerà il gruppo di Savona con Ermanno Badino. Il nostro obbiettivo è portare aiuto a chi ne ha bisogno: non facciamo ronde e non escludiamo nessuno. Anzi, tra i nostri […]
Attualità Genova

Genova, colpo al Lotto da oltre 25.000 euro

Posted on Author Redazione

Il Lotto premia la Liguria. Nell’estrazione di martedì 18 novembre, come riporta Agipronews, vinti 25.350 a Genova in via Piave grazie a quattro terni e una quaterna. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per quasi 6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,1 miliardi da inizio 2025. Informazioni sull'autore del […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *