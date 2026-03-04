Genova, doppia rapina nel quartiere di Prà: indagini in corso

Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili della rapina messa a segno nel quartiere genovese di Prà. Con il volto coperto sono arrivati a bordo di uno scooter risultato rubato, armati di un coltello e hanno fatto irruzione in due esercizi commerciali minacciando i dipendenti e i titolari. Compiuti i due colpi sono fuggiti a bordo dello scooter. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia che hanno avviato le indagini.

Informazioni sull'autore del post