Genova, doppia rapina nel quartiere di Prà: indagini in corso

Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili della rapina messa a segno nel quartiere genovese di Prà. Con il volto coperto sono arrivati a bordo di uno scooter risultato rubato, armati di un coltello e hanno fatto irruzione in due esercizi commerciali minacciando i dipendenti e i titolari. Compiuti i due colpi sono fuggiti a bordo dello scooter. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia che hanno avviato le indagini.
Articoli correlati
Coronavirus, Toti: “Liguria al 91% delle somministrazioni di vaccino anti COVID su quelle consegnate”
“Con oltre 13 mila vaccini fatti oggi, la Liguria arriva al 91% di dosi somministrate su quelle consegnate. Abbiamo accelerato la nostra campagna vaccinale con un solo obiettivo: mettere al sicuro al più presto i nostri anziani e le persone più fragili. E questa resta la nostra priorità. Il 62% dei liguri over80 ha ricevuto […]
Anche a Savona arrivano i City Angels
Savona. “Siamo gli angeli della solidarietà che si muovono nelle strade delle nostre città” , spiega Adriano Crozza, 39 anni, chef albenganese di professione che coordinerà il gruppo di Savona con Ermanno Badino. Il nostro obbiettivo è portare aiuto a chi ne ha bisogno: non facciamo ronde e non escludiamo nessuno. Anzi, tra i nostri […]
Genova, colpo al Lotto da oltre 25.000 euro
Il Lotto premia la Liguria. Nell’estrazione di martedì 18 novembre, come riporta Agipronews, vinti 25.350 a Genova in via Piave grazie a quattro terni e una quaterna. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per quasi 6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,1 miliardi da inizio 2025. Informazioni sull'autore del […]