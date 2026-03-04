Genova, donna precipita da balcone e compie volo di 2 metri

Una donna è precipitata da un’altezza di due metri da uno stabile nel quartiere genovese di Marassi, La donna è volata dal suo balcone per cause da chiarire. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e la polizia. La vittima in stato di ebbrezza, è stata trasportata in codice giallo in ospedale. Contemporaneamente per cause da determinare è nato anche un diverbio tra un uomo e alcuni poliziotti. A causa dell’aggressività dell’uomo, si è reso necessario l’arresti per resistenza a pubblico ufficiale.
