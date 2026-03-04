Calcio, Serie B: i risultati della 28° giornata

SERIE B, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 28° GIORNATA
Padova-Spezia 2-2
Cesena-Monza 1-3
Entella-Modena 2-1
Reggiana-Sud Tirol 0-4
Venezia-Avellino 4-0
Carrarese-Catanzaro 3-3
Bari-Empoli 2-1
Frosinone-Pescara 2-2
Juve Stabia-Sampdoria 1-1
Palermo-Mantova 2-1
CLASSIFICA Venezia, Monza 60; Frosinone 55; Palermo 54; Catanzaro 46; Modena 43; Juve Stabia 40; Cesena 38; Sud Tirol 37; Padova 34; Carrarese 32; Empoli 31; Sampdoria, Avellino 30; Reggiana 29; Entella, Bari 28; Mantova 27; Spezia 26; Pescara 22