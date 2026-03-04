Genova Genova e provincia La Spezia e provincia Sport

Calcio, Serie B: i risultati della 28° giornata

Posted on Author Redazione Comment(0)

SERIE B, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 28° GIORNATA

Padova-Spezia 2-2

Cesena-Monza 1-3

Entella-Modena 2-1

Reggiana-Sud Tirol 0-4

Venezia-Avellino 4-0

Carrarese-Catanzaro 3-3

Bari-Empoli 2-1

Frosinone-Pescara 2-2

Juve Stabia-Sampdoria 1-1

Palermo-Mantova 2-1

CLASSIFICA Venezia, Monza 60; Frosinone 55; Palermo 54; Catanzaro 46; Modena 43; Juve Stabia 40; Cesena 38; Sud Tirol 37; Padova 34; Carrarese 32; Empoli 31; Sampdoria, Avellino 30; Reggiana 29; Entella, Bari 28; Mantova 27; Spezia 26; Pescara 22

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità Genova

Genova, ok al finanziamento da oltre 1,5 milioni di Euro per la messa in sicurezza del cimitero della Biacca

Posted on Author Redazione

Approvati, dalla giunta comunale, su proposta del vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi, sentito consigliere delegato allo Sviluppo delle vallate Alessio Bevilacqua, i finanziamenti per i lavori di consolidamento statico del muro d’argine del cimitero della Biacca, a Bolzaneto sulla via del santuario della Guardia, e per la realizzazione dei nuovi loculi e […]
Attualità Genova e provincia

Il Comune di Rossiglione cancella la tassa sui prodotti igienici femminili essenziali

Posted on Author Gianluca Firpo

Tampon tax free: il Comune di Rossiglione cancella la tassa sui prodotti igienici femminili essenziali Attualmente in Italia i prodotti sanitari per il ciclo mestruale, nonostante costituiscano un bene primario, sono sottoposti all’IVA del 22%. Nella legge di stabilità 2022, dopo numerose campagne portate avanti da associazioni e amministratori, l’IVA sugli assorbenti verrà tagliata dal […]
Cronaca Genova

Genova, rider perde il controllo del mezzo e si schianta contro vetrina di un negozio

Posted on Author Redazione

Incidente nel quartiere genovese di Sampierdarena dove un rider ha perso il controllo del mezzo a due ruote schiantandosi contro la vetrina di un negozio per cause da accertare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorsi medici che hanno trasportato la vittima in codice giallo in ospedale. Informazioni sull'autore del post […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *