Calcio, Samp nel baratro. Senza Gregucci in panchina per due gare. Con la Juve Stabia servono risposte

La Sampdoria si trova nuovamente alle prese con una fase di crisi di gioco e di risultati. Le gare contro Mantova e Bari avrebbero dovuto chiudere il discorso salvezza, invece, le due sconfitte hanno lasciato i blucerchiati pericolanti in classifica, fuori al momento dalla zona retrocessione, ma candidati alla caduta in Serie C. Il problema è in panchina con i due allenatori, Gregucci e Foti totalmente inadeguati a questo ruolo, incapaci di dare gioco e personalità ad una squadra che dopo il mercato di gennaio ha dimostrato di avere dei valori costantemente mortificati da infortuni, squalifiche e dagli errori continui dei due tecnici. Al momento il club ha scelto di confermare i due allenatori ma in caso di ulteriori passi falsi sarà inevitabile un nuovo esonero. In attesa, ovviamente, delle decisioni della FIGC che potrebbe squalificare i due. Peraltro, Angelo Gregucci salterà le prossime due gare per problemi di salute. Contro la Juve Stabia, i blucerchiati, questa sera alle 20, devono dimostrare di avere le capacità di risalire. La squadra gialloblu non sta attraversando un gran momento: solo 1 punto nelle ultime 3 gare. La Samp recupera Martinelli e Viti ma sarà priva di: Henderson, Hadzikadunic, Pierini, Coda, Venuti.

Juve Stabia (3-5-2): Boer; Dalle Mura, Giorgini, Diakitè; Cacciamani, Leone, Maistro, Mosti, Carissoni; Gabrielloni, Burnete. All. Abate.

Sampdoria (3-4-2-1): Martinelli; Viti, Abildgaard, Hadzikadunic; Cicconi, Conti, Esposito, Di Pardo; Cherubini, Begic; Brunori. All. Gregucci.

I PRECEDENTI

Vittorie Juve Stabia: 0

Pareggi : 1

Vittorie Sampdoria : 1 (ultima nel maggio 2012, 2-1)

