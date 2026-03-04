Calcio, la Sampdoria è un mezzo disastro ma con la Juve Stabia evita almeno la sconfitta

La Sampdoria evita la terza sconfitta consecutiva rimontando al 94′ la rete della Juve Stabia segnata al 90′ e porta a casa un punto pesantissimo in chiave salvezza. Perdere la terza di fila sarebbe stato un dramma sportivo per la formazione blucerchiata sempre più coinvolta nella lotta per non retrocedere. Della partita dei blucerchiati ci sono solo da salvare gli ultimi 5′ in cui, dopo aver subito la rete del vantaggio stabiese ha cercato la reazione e trovato il pareggio. Negli 85′ precedenti, infatti, i blucerchiati, privi in panchina di Gregucci, non hanno praticamente mai giocato. Rinunciatari, impalpabili, senza idee e gioco. Insomma, la solita Sampdoria indisponente per pochezza caratteriale e non solo. La Juve Stabia non è stata da meno ma se non altro ha avuto il merito di provarci un po’ di più pur senza farei grandi cose. Il primo tempo è da abbiocco con le due squadre che sembrano aver paura di giocarsela. Nella ripresa i gialloblu provano qualche giocata in più ma il tutto resta confinato nella mediocrità più assoluta. Al 90′ su un cross casuale di Carissone, Correia di testa trova la rete del vantaggio. A quel punto la Samp si sveglia e comincia a premere trovando il pareggio, sempre di testa, di Di Pardo al primo goal stagionale. Finisce così

JUVE STABIA-SAMPDORIA 1-1

MARCATORI st 44′ Correia (JS), 48′ Di Pardo (S)

JUVE STABIA (3-5-2)

Boer; Diakitè, Giorgini, Dalle Mura; Carissoni, Mosti (14′ st Pierobon), Leone, Correia, Cacciamani; Burnete (14′ st Maistro), Gabrielloni (33′ st Okoro). A disp. Signorini, Vetro, Ciammaglichella, Mannini, Matheu, Ricciardi, Torrasi. All. Abate.

SAMPDORIA (3-4-2-1)

Martinelli; Palma, Abildgaard, Viti (45′ st Soleri); Di Pardo, Conti (45′ st Barak), Esposito (31′ st Ricci), Giordano (19′ st Cicconi); Begic, Cherubini (45′ st Pafundi); Brunori. A disp. Ghidotti, Coucke, Ferrari, Riccio, Depaoli, Casalino, Hadzikadunic. All. Foti (Gregucci indisponibile).

