Genova Sport

Calcio, la Sampdoria è un mezzo disastro ma con la Juve Stabia evita almeno la sconfitta

Posted on Author Redazione Comment(0)

La Sampdoria evita la terza sconfitta consecutiva rimontando al 94′ la rete della Juve Stabia segnata al 90′ e porta a casa un punto pesantissimo in chiave salvezza. Perdere la terza di fila sarebbe stato un dramma sportivo per la formazione blucerchiata sempre più coinvolta nella lotta per non retrocedere. Della partita dei blucerchiati ci sono solo da salvare gli ultimi 5′ in cui, dopo aver subito la rete del vantaggio stabiese ha cercato la reazione e trovato il pareggio. Negli 85′ precedenti, infatti, i blucerchiati, privi in panchina di Gregucci, non hanno praticamente mai giocato. Rinunciatari, impalpabili, senza idee e gioco. Insomma, la solita Sampdoria indisponente per pochezza caratteriale e non solo. La Juve Stabia non è stata da meno ma se non altro ha avuto il merito di provarci un po’ di più pur senza farei grandi cose. Il primo tempo è da abbiocco con le due squadre che sembrano aver paura di giocarsela. Nella ripresa i gialloblu provano qualche giocata in più ma il tutto resta confinato nella mediocrità più assoluta. Al 90′ su un cross casuale di Carissone, Correia di testa trova la rete del vantaggio. A quel punto la Samp si sveglia e comincia a premere trovando il pareggio, sempre di testa, di Di Pardo al primo goal stagionale. Finisce così

JUVE STABIA-SAMPDORIA 1-1 

MARCATORI  st 44′ Correia (JS), 48′ Di Pardo (S)

JUVE STABIA (3-5-2)

Boer; Diakitè, Giorgini, Dalle Mura; Carissoni, Mosti (14′ st Pierobon), Leone, Correia, Cacciamani; Burnete (14′ st Maistro), Gabrielloni (33′ st Okoro). A disp. Signorini, Vetro, Ciammaglichella, Mannini, Matheu, Ricciardi, Torrasi. All. Abate.

SAMPDORIA (3-4-2-1)

Martinelli; Palma, Abildgaard, Viti (45′ st Soleri); Di Pardo, Conti (45′ st Barak), Esposito (31′ st Ricci), Giordano (19′ st Cicconi); Begic, Cherubini (45′ st Pafundi); Brunori. A disp. Ghidotti, Coucke, Ferrari, Riccio, Depaoli, Casalino, Hadzikadunic. All. Foti (Gregucci indisponibile).

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
In Primo Piano Sport Vado Ligure

Calcio, Serie D. Savona e Vado: servono punti tranquillità

Posted on Author Gianluca Firpo

Doppio incrocio savonese-piemontese Savona e Vado per ripartire. E’ il tema unico mimino comune denominatore della 15° di campionato. Ai biancoblu non è servita la bellissima prestazione nel derby contro la Sanremese e la sconfitta per 2-1 appare immeritata rispetto a quanto espresso dalla squadra di De Paola;il Vado dopo avere ottenuto sul terreno della […]
Cronaca Genova

Scomparsa del piccolo Cesare, il cordoglio di Marco Bucci

Posted on Author Redazione

“La Liguria oggi abbraccia forte la famiglia di Cesare, il bambino dal ciuffo biondo, morto a 6 anni all’ospedale Gaslini. “Cece” ha affrontato la vita con una forza straordinaria, combattendo contro una malattia rara e un tumore che, sin da piccolo, gli aveva portato via la vista. Eppure, grazie all’amore della sua famiglia, ha saputo […]
Loano Sport

Flavio Ferraro torna in campo: la Loanesi è sua

Posted on Author Redazione

Loano. Flavio Ferraro è il nuovo allenatore della Loanesi. La notizia è stata ufficializzata nel tardo pomeriggio di oggi. Ferraro, nato a Savona il 22 aprile 1957 è già stato tecnico della squadra rossoblu ma anche ex-allenatore del Savona a fine anni ’90. Subentra al dimissionario Fabrizio Monte che ha lasciato per motivi professionali. Nello scorso […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *