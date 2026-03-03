Vado Ligure, ok al progetto esecutivo per il nuovo Centro Polisportivo del Chittolina

La Giunta comunale di Vado Ligure ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo Centro Polisportivo Multidisciplinare presso lo stadio Chittolina, segnando un passaggio decisivo verso la concreta attuazione di un’opera considerata strategica per lo sviluppo sportivo e sociale della città.

La struttura ospiterà un campo da pallacanestro omologabile Silver 1 e un campo regolamentare per la pallavolo A2, con una capienza di pubblico di 801 spettatori. Un palazzetto, pertanto, adatto a competizioni sportive di alto livello, grazie a un investimento complessivo di oltre 11 milioni e mezzo di euro.

L’intervento è articolato in due lotti funzionali: prima verrà realizzato l’edificio vero e proprio, con tutte le opere necessarie per poterlo collaudare dal punto di vista civile, strutturale ed impiantistico, oltre alla sistemazione del marciapiede perimetrale esterno; successivamente si procederà con il completamento e l’allestimento degli spazi interni (finitura del bar-ristoro e dello spazio multifunzionale, installazione di ascensore, scale e arredi sportivi) ed esterni (sistemazione delle aree a parcheggio e a verde, impianti di illuminazione e realizzazione della recinzione perimetrale).

La collocazione del nuovo palazzetto in prossimità dello stadio punta a rafforzare la vocazione dell’area come polo sportivo integrato, configurando una vera e propria “cittadella dello sport”. La concentrazione di impianti e servizi nello stesso comparto urbano consentirà una gestione più efficiente, una migliore fruibilità da parte di associazioni e scuole e una maggiore capacità di ospitare eventi sportivi di livello sovracomunale.

La nuova struttura potrà inoltre contribuire a far conoscere Vado Ligure oltre i confini locali, favorendo l’organizzazione di eventi, tornei e manifestazioni in grado di attrarre pubblico e presenze. In questa prospettiva, l’opera rappresenta anche come un potenziale volano per il tessuto commerciale cittadino, con ricadute positive sulle attività economiche e sull’indotto legato all’accoglienza e ai servizi.

“Il progetto – spiega il sindaco Fabio Gilardi – si inserisce in una visione più ampia di valorizzazione dell’area dedicata allo sport, con l’obiettivo di potenziare le opportunità per i giovani, sostenere le realtà associative del territorio e promuovere l’attività sportiva come strumento di inclusione, crescita e coesione sociale. Il nuovo Centro Polisportivo non sarà soltanto un’infrastruttura moderna e multifunzionale, ma anche uno spazio di aggregazione che genererà ricadute positive per l’intera comunità”.

L’approvazione del progetto esecutivo, assistita dalla validazione tecnica, sostituisce a tutti gli effetti il permesso di costruire, consentendo all’amministrazione di procedere con le successive fasi operative per l’avvio dell’appalto e dei lavori.

“Con questo atto – conclude il sindaco – compiamo un passo fondamentale verso la realizzazione di un’opera attesa e strategica per la nostra comunità. Il nuovo palazzetto, inserito accanto allo stadio Chittolina, contribuirà a consolidare l’area come cuore sportivo della città e come luogo di incontro, crescita e partecipazione”.

