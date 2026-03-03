Pallanuoto: Campionato Serie A1 – Regular Season – 18^ giornata – Il Banco BPM R.N. Savona vince con l’Olympic Roma 23 a 11

Posted on

Savona. Un’auto si è ribaltata ieri verso le 19.30 in largo De Meo a Savona, ossia nei pressi dell’incrocio tra lungomare Matteotti e la strada che porta all’ospedale San Paolo. Alla guida una ragazza principiante col foglio rosa ed al suo fianco sedeva un ragazzo. Entrambi sono rimasti feriti in maniera non grave e sono […]