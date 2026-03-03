Pallanuoto: Campionato Serie A1 – Regular Season – 18^ giornata – Il Banco BPM R.N. Savona vince con l’Olympic Roma 23 a 11

Il Banco BPM Rari Nantes Savona ha vinto, poco fa, con il C.C. Ortigia 1928, nella piscina “Zanelli” di Savona, l’incontro valevole per la 18^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto 2025/2026. 23 a 11 è stato il risultato finale in favore del Savona.
Miglior marcatore dell’incontro con 5 reti il centroboa Lorenzo Bruni, con 4 reti l’attaccante ungherese Oliver Leinweber, a cui si sono aggiunte le triplette realizzate da Occhione e Mordeglia, le doppiette di Figlioli e Condemi ed i gol di Damonte, Gullotta, Leinweber e Minuto.
Il prossimo impegno per i biancorossi di Alberto Angelini sarà con la partita di ritorno degli Ottavi di Finale dell’Euro Cup in programma sabato 7 marzo nella piscina di Marsiglia con il C.N. Marseille. L’incontro avrà inizio alle ore 19,00.
Questo il tabellino della partita.
BANCO BPM R.N. SAVONA – TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 23 – 11
Parziali (6 – 1) (4 – 4) (6 – 1) (7 – 5)
TABELLINO
Formazioni
BANCO BPM R.N. SAVONA: Del Lungo, Rocchi Damonte 1, Figlioli 2, Occhione 3, Giotta Lucifero, Gullotta 1, Bruni 5, Condemi 2, Guidi 4, Leinweber 1, Marini 2, Turazzini, Minuto 1, Mordeglia 3.
Allenatore Alberto Angelini.
TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA: De Michelis, Ballarini 2, Vitale 2, Ciotti 2, Stahor 1, Leporale, Cianchetti 1, Nenni, Mirarchi 1, De Robertis 1, Tartaro 1, Patti, Giovannini, Cotugno, Barigelli, Calcari.
Allenatore Mario Fiorillo.
Arbitri: Mirko Schiavo di Palermo e Danilo Mazzoccoli di Firenze.
Delegato Fin: Emanuele Costa di Santa Margherita Ligure.
Superiorità numeriche:
BANCO BPM R.N. SAVONA: 6 / 14 + 1 rigore non realizzato.
TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA: 5 / 11 + 2 rigori non realizzati.
Note:
Spettatori: 50 circa.
Usciti per 3 falli: A 1’40” dalla fine del 2° tempo Barigelli Calcari (Roma); a 6’37” dalla fine del 3° tempo Condemi (Savona).
A 5’55” dalla fine del 1° tempo Mirarchi (Roma) ha sbagliato un rigore (parato da Del Lungo).
A 1’40” dalla fine del 2° tempo Leinweber (Savona) ha sbagliato un rigore (parato da De Michelis).
A 0’03” dalla fine del 2° tempo Ciotti (Roma) ha sbagliato un rigore (parato da Del Lungo).
A 6’59” dalla fine del 4° tempo il Savona ha sostituito in porta Del Lungo con Turazzini.
Laura Sicco