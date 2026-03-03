Attualità Formazione Genova

Manageritalia Liguria premia 65 giovani talenti dalle medie all’università

Sono 65 i giovani talenti liguri, dalle scuole medie fino all’università, premiati da Manageritalia Liguria per l’impegno, la costanza e la dedizione dimostrati nei rispettivi percorsi di studi nel corso dell’ultimo anno. la consegna delle borse di studio si è svolta ieri nei suggestivi spazi di Palazzo Tursi, alla presenza delle istituzioni e delle famiglie dei premiati.

 

Delle 65 borse di studio, 53 sono istituite dal fondo Mario Negri, il fondo contrattuale di previdenza integrativa dei dirigenti del terziario a cui si aggiungano le 12 istituite di Manageritalia Liguria.

 

A consegnare i prestigiosi riconoscimenti è stato Luc Pénaud, presidente di Manageritalia Liguria che ha commentato: «Queste borse di studio rappresentano un segnale concreto di fiducia nelle nuove generazioni. premiamo risultati eccellenti, ma soprattutto metodo, perseveranza e senso di responsabilità. la liguria ha bisogno di giovani preparati e consapevoli: sostenere il loro percorso formativo significa rafforzare la competitività e la coesione del nostro territorio».

 

La cerimonia si è aperta con i saluti istituzionali del prefetto di Genova, Cinzia Torraco, che ha rivolto ai premiati parole di apprezzamento e incoraggiamento per il traguardo raggiunto.

 

«Investire sulla formazione non è solo un dovere istituzionale, ma una scelta strategica per il futuro della nostra comunità – dichiara l’assessora alle Pari opportunità del comune di Genova – celebrare oggi questi 65 ragazzi a palazzo tursi significa riconoscere il valore del merito e del sacrificio, ricordando che il diritto allo studio è la prima, vera leva di emancipazione e crescita. come amministrazione, siamo orgogliosi di sostenere iniziative che, come questa di manageritalia, creano un ponte solido tra il mondo della scuola e quello del lavoro, offrendo ai nostri giovani le radici e le ali necessarie per diventare i manager e i cittadini consapevoli di domani».

 

L’iniziativa conferma l’impegno di Manageritalia Liguria nel promuovere la cultura del merito e nel sostenere concretamente le nuove generazioni, riconoscendo non solo i risultati conseguiti, ma anche il percorso di impegno e sacrificio che li ha resi possibili. i premiati e le loro famiglie hanno inoltre avuto l’opportunità di assistere all’intervento dal titolo “il tempo del genius”, un viaggio affascinante dentro la genialità umana guidato da Carlo Romanelli, psicologo del lavoro e presidente di Net Working srl: l’intervento ha offerto spunti di grande valore per comprendere come talento, disciplina, resilienza e consapevolezza personale siano elementi fondamentali nella costruzione di percorsi di eccellenza.

 

Con questa iniziativa, manageritalia liguria rinnova il proprio impegno a favore dei giovani talenti del territorio, sostenendo con convinzione la formazione quale pilastro imprescindibile per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della Liguria.

