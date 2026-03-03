Cronaca Genova

Genova, anzichè in carcere passeggiava in monopattino: arrestato 18enne albanese

Un 18enne albanese è stato identificato durante un controllo della polizia e arrestato per un reato commesso diverso tempo prima. Il ragazzo stava passeggiando in monopattino malgrado ci fosse un’ordinanza cautelare in carcere per accoltellamento emessa dal tribunale per i minorenni di Genova il 20 gennaio scorso.
Il colpevole è stato portato nell’istituto minorile Ferrante Aporti di Torino, in attesa di sentenza.

