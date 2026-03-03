Genova è una città complessa dal punto di vista morfologico e dei collegamenti, ma integrando trasporto pubblico e spostamenti individuali è possibile realizzare un modello di mobilità integrata urbana efficiente, capillare e sostenibile dal punto di vista ambientale. È il messaggio che l’Amministrazione ha trasmesso nel convegno “I progetti del Comune per la mobilità sostenibile”, appuntamento […]
Furto in un alloggio del quartiere genovese di San Teodoro dove i ladri hanno smurato una cassaforte dove all’interni erano custoditi gioielli e denaro per un valore di circa 300.000 euro. A dare l’allarme alle forze dell’ordine sono stati i proprietari dell’alloggio al loro ritorno a casa. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti […]
Un detenuto italiano di 70 anni il cui fine pena era previsto nel 2033 si è suicidato in carcere a Genova. A nulla sono valsi i soccorsi della polizia penitenziaria e dei sanitari. Lo annuncia in una nota, Gennaro De Fazio, segretario generale UILPA Polizia Penitenziaria. “Così, dopo che alla Camera dei Deputati la maggioranza […]