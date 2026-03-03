La Spezia e provincia Sport

Calcio, sorpasso e controsorpasso: lo Spezia a Padova non va oltre il 2-2

Non va oltre il pareggio esterno lo Spezia che a Padova prima va in vantaggio poi è costretto a rimontare. Finisce 2-2 e il punto soddisfa più la squadra di Andreoletti che non quella ligure che resta in grande difficoltà. L’avvio è favorevole allo Spezia. Gabriele Artistico porta in vantaggio i liguri al 24′ al termine di una bella azione orchestrata. Il Padova impiega 15′ per pareggiare e lo fa con Sgarbi al 39′ che batte da distanza ravvicinata il portiere spezzino. Nella ripresa il Padova si porta avanti con Lasagna al 78′ ma lo Spezia reagisce e trova il definitivo pareggio di Bonfanti che arriva solo davanti al portiere veneto.

Padova – Spezia: 2-2;

Reti: 24′ Artistico (S), 40′ Sgarbi (P), 79′ Lasagna (P); 84′ Bonfanti (S)

Ammoniti: 14′ Aurelio (S), 50′ Ruggero (S);

PADOVA (4-4-2): Sorrentino; Belli, Sgarbi, Perrotta, Faedo (72′ Silva); Capelli (72′ Favale), Varas, Fusi, Di Mariano (86′ Seghetti); Lasagna (86′ Di Maggio), Caprari (59′ Buonaiuto).

SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Ruggero (75′ Vignali), Mateju (79′ Beruatto), Bonfanti; Sernicola, Bellemo (60′ Bandinelli), Nagy (60′ Romano), Comotto, Aurelio; Vlahovic (75′ Valoti), Artistico.

Note: 6733 spettatori.

 

