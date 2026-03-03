Calcio, lo Spezia rischia a Padova

E’ sempre crisi per lo Spezia che aveva illuso con la vittoria di Cesena. La sconfitta nello scontro diretto contro la Reggiana ha nuovamente messo in difficoltà la squadra di Roberto Donadoni che è tornato a rischiare la panchina. In caso di ulteriore sconfitta questa sera a Padova potrebbe scattare il licenziamento con il probabile ritorno di Luca D’Angelo. La squadra veneta invece vuole trovare la continuità giusta soprattutto all'”Euganeo” per raggiungere la salvezza. L’allenatore biancoscudato dovrà fare a meno di Barreca, Gomez, Bacci. Recuperano Borolussi, Ghiglione e Harder. Tornano dalla squalifica Fusi e Perrotta. Nello Spezia out Skjellerup e Lapadula. Fischio d’inizio alle 19.

Padova (4-4-2): Sorrentino; Belli, Sgarbi, Perrotta, Faedo; Capelli, Fusi, Varas, Di Mariano; Lasagna, Seghetti. All.: Andreoletti.

SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Ruggero, Mateju, Bonfanti; Adamo, Comotto, Romano, Bellemo, Aurelio; Di Serio, Artistico.

Allenatore: Roberto Donadoni.

Informazioni sull'autore del post