Albenga Attualità

Albenga, proposta una benemerenza civica a Paolo Sarullo

Posted on Author Redazione Comment(0)

“Il 26 febbraio scorso Paolo Sarullo è intervenuto in videocollegamento durante il Festival di Sanremo 2026, un evento seguito da milioni di persone in Italia e nel mondo. In quell’occasione ha lanciato in tv un messaggio semplice ma fortissimo: il perdono, la dignità, la forza morale e l’impegno contro la violenza. La sua testimonianza nasce da un fatto grave avvenuto nella nostra città. Un episodio che ha segnato profondamente lui, la sua famiglia e tutta la comunità ingauna”.

Lo dichiara il consigliere comunale di minoranza di Albenga Nicola Podio.

“Paolo – prosegue Podio – ha saputo trasformare un dolore personale in un impegno concreto a favore dei giovani e contro ogni forma di violenza e indifferenza. Attraverso la Fondazione Uniti per Paolo Ets promuove progetti educativi e iniziative sociali per diffondere la cultura del rispetto e della responsabilità. Il suo intervento ha associato il nome di Albenga a valori universali e positivi, dando un esempio importante soprattutto alle nuove generazioni”.

“Per queste ragioni proponiamo il conferimento della Benemerenza Civica della Città di Albenga a Paolo Sarullo, come riconoscimento per il valore morale del suo messaggio e per l’impegno dimostrato verso la comunità. È un gesto doveroso verso una persona che ha rappresentato la nostra città con grande senso civico e umanità”, conclude il consigliere comunale ingauno.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità Economia In Primo Piano

Liguria, bene il turismo nei primi mesi di quest’anno

Posted on Author Redazione

Dal 1 al 27 marzo, in un periodo di bassa stagione come il mese di marzo con ancora molte strutture chiuse, si sono registrati 232.484 arrivi a fronte dei 190.607 del marzo 2018 Va bene il movimento turistico in Liguria nei primi mesi del 2019, nonostante le molte difficoltà che amministratori e operatori hanno dovuto […]
Alassio Attualità Economia In Primo Piano

Alassio azzera la tassa di soggiorno per luglio ed agosto

Posted on Author Redazione

Alassio. Nessuna tassa di soggiorno ad Alassio nei mesi di luglio ed agosto. L’impegno assunto in campagna elettorale dal neo sindaco Melgrati sarà mantenuto e nel corso della riunione di giunta prevista per oggi si delibererà l’azzeramento dell’imposta per quest’anno. Le tariffe prevedono il pagamento da 0,50 a 1,50 Euro per ogni persona che frequenti […]
Attualità

Pulizie sui treni liguri: esuberi e mancati pagamenti di stipendi in vista

Posted on Author Redazione

Genova. Ad appena sette mesi dalla stipula di un contratto di servizio per 15 anni tra Regione Liguria e Ferrovie dello Stato italiane – Trenitalia i sindacati di categoria Filt Cgil, Fit – Cisl e Uil trasporti lamentano pagamenti in ritardo o mancanti per il personale del servizio di pulizia dei treni. Quindici gli esuberi […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *