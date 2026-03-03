Albenga, a marzo partono le visite guidate del Centro Storico

Alla scoperta del Centro Storico di Albenga, uno dei più importanti e affascinanti della Liguria, secondo per estensione soltanto a quello di Genova. Un patrimonio straordinario che custodisce tesori che, talvolta, visitatori e cittadini non conoscono pienamente e che meritano invece di essere valorizzati e raccontati.

Per questo motivo l’Amministrazione comunale ha deciso di organizzare una serie di visite guidate dedicate alla scoperta del territorio: un luogo unico, dove il passato si fonde armoniosamente con il presente e dove arte, storia e cultura si respirano in ogni angolo.

Il calendario prenderà il via nel mese di marzo con quattro appuntamenti gratuiti, accompagnati da una guida esperta che illustrerà la storia, i monumenti e le curiosità delle torri e dei vicoli che fanno parte della quotidianità cittadina, ma che troppo spesso si osservano senza conoscerne il valore.

Le visite si svolgeranno nelle seguenti date: sabato 7 marzo, ore 16.30; domenica 22 marzo, ore 16.00; sabato 4 aprile, ore 16.30; sabato 11 aprile, ore 16.30. Il ritrovo è previsto presso l’Ufficio IAT, situato nella Torre Civica. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria all’indirizzo turismo@comune.albenga.sv.it.

Afferma l’assessore al Turismo, Camilla Vio: “Le visite guidate nel nostro straordinario Centro Storico rappresentano un’occasione preziosa per promuovere, riscoprire e valorizzare l’identità di Albenga. La città custodisce un patrimonio storico e culturale di grande rilievo, che merita di essere conosciuto e raccontato in modo coinvolgente e professionale. Come Amministrazione abbiamo scelto di avviare un primo ciclo di visite gratuite, pensate proprio per promuovere quella ricchezza che abbiamo così a portata di mano, ma che troppo spesso non conosciamo a fondo. Nei prossimi mesi il programma proseguirà con visite a pagamento, ampliando l’offerta non solo al Centro Storico, ma anche alla via Iulia Augusta, con proposte anche in orario serale. L’intento è quello di offrire esperienze sempre più complete e suggestive, capaci di raccontare la città da prospettive diverse e di valorizzarne ogni aspetto, tra storia, paesaggio e identità2.

A partire dal mese di maggio, le visite guidate diventeranno a pagamento e offriranno la possibilità di scegliere tra l’itinerario nel Centro Storico e quello lungo la via Iulia Augusta, con proposte anche in orario serale. Un’opportunità per vivere e valorizzare il patrimonio storico e culturale della città attraverso percorsi di qualità, pensati per far conoscere e apprezzare la ricchezza di Albenga in ogni stagione.

La Fondazione Oddi, inoltre, organizza visite guidate al complesso archeologico di San Calocero nelle seguenti date: 2 aprile (orario 9.30-13.00 e 15.00-18.30); 9 aprile (9.30-13.00 e 15.00-18.30); 16 aprile (9.30-13.00 e 15.00-18.30); 23 aprile (9.30-13.00 e 15.00-18.30); 30 aprile (9.30-13.00 e 15.00-18.30). Per informazioni e prenotazioni: 0182.571443 – info@palazzooddo.it.

