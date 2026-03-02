Genova Politica

Regione Liguria, Scajola: ” Balnerari, Servono certezze prima dell’estate, il contratto è centrale”

Posted on Author Redazione Comment(0)

L’assessore regionale al Demanio marittimo e costiero Marco Scajola, coordinatore del tavolo nazionale sul demanio marittimo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, è intervenuto oggi alla tavola rotonda delle Associazioni dei Balneari dal titolo “Nuovi scenari, nuove sfide: il futuro delle imprese balneari”.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i principali temi che interessano il settore, dall’evoluzione normativa alle sfide legate alla sostenibilità economica e ambientale, passando per l’innovazione dei servizi e la valorizzazione del turismo costiero. Un dialogo aperto e costruttivo tra istituzioni e operatori, finalizzato a individuare soluzioni concrete per garantire continuità, competitività e qualità alle imprese balneari.

“Il comparto balneare rappresenta una risorsa strategica per il nostro territorio e per l’economia turistica italiana – dichiara il coordinatore del tavolo nazionale sul demanio marittimo della Conferenza delle Regioni Marco Scajola – ed è fondamentale accompagnare gli operatori in una fase di cambiamento che richiede visione, chiarezza normativa e collaborazione. Come Regioni siamo al fianco delle imprese e in costante dialogo con il Governo sul tema del contratto balneare, che riveste un ruolo centrale per il settore. Con la stagione estiva ormai alle porte è necessario dare certezze agli operatori. Lavoratrici, lavoratori e famiglie meritano la massima attenzione e risposte chiare in tempi rapidi”.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cultura e Spettacoli Genova

Venerdì 15 dicembre 2023 apre il Winter Park Genova a ponte Parodi: edizione colma di novità e inaugurazione con sconti e attività per bambini

Posted on Author Redazione

Uno dei simboli del Natale genovese torna a colorare le festività della Superba con un’edizione colma di novità, a partire dalla nuova location a due passi dal Porto Antico di Genova. Da venerdì 15 dicembre 2023 a domenica 14 gennaio 2024 Ponte Parodi ospita il Winter Park Genova, luna park con più di 100 attrazioni […]
Attualità Genova

Genova, a Certosa nasce “Per-You Garden”, spazio inclusivo per giovani tra 10 e 17 anni

Posted on Author Redazione

Una vecchia Società di Mutuo Soccorso, “I Perugina”, si trasforma in un polo di innovazione educativa unico in Italia. Ha preso vita “Per-YOU Garden”, il rifugio urbano pensato come un playground inclusivo per ragazzi e ragazze tra i 10 e i 17 anni, in via Piombelli a Certosa, in Valpolcevera.   Dopo una lunga selezione nazionale, la “Fondazione con i Bambini” ha realizzato il progetto, stanziando […]
Cronaca Genova

Genova, da lunedì riaprono gli sportelli anagrafe sia ad accesso libero che su appuntamento

Posted on Author Redazione

Da lunedì prossimo, 28 settembre, oltre agli sportelli già attivi su appuntamento, il Comune di Genova riattiverà alcuni sportelli ad accesso libero sia in corso Torino 11, sia nelle sedi di servizio di anagrafe dei nove Municipi. Saranno due gli sportelli anagrafici ad accesso libero nella sede di corso Torino, aperti con il seguente orario: […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *