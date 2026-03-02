Attualità

Incidente mortale sul Lavoro all’ex ILVA: sindacati proclamano sciopero di 24 ore

Posted on Author Redazione Comment(0)

Le segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm proclamano 24 ore di sciopero a partire dalla giornata di oggi per i lavoratori diretti e dell’appalto ex Ilva in seguito all’incidente costato la vita all’operaio Loris Costantino, di 36 anni dipendente di una ditta di pulizie.

“La perdita di vite umane sul fronte occupazionale  rappresenta una ferita aperta nel nostro Paese e richiede un intervento immediato e deciso. Abbiamo denunciato più volte la condizione di pericolosità degli impianti e dei luoghi di lavoro in seguito alle mancate manutenzioni. E’ inaccettabile che si continui a pagare con la vita le conseguenze di una gestione inefficace che non garantisce né la sicurezza né tantomeno previene le situazioni di rischio. Per questo chiediamo il superamento della fase commissariale con la definizione di un assetto proprietario in cui lo Stato detiene la maggioranza e la gestione. Gli infortuni mortali di Claudio Salamida e di Loris Costantino  si dovevano evitare. La sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere una priorità assoluta. La convocazione odierna a Palazzo Chigi deve servire a tutelare la vita e la salute dei lavoratori prima di tutto e a risolvere la vertenza. Chiediamo alle Istituzioni di intervenire con fermezza e responsabilità, la tutela della vita delle lavoratrici e dei lavoratori resta il nostro impegno fondamentale”.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità

Taglia sui piromani, Mai (Lega): “Prosegue l’iter della proposta di legge della Lega”

Posted on Author Redazione

“Prosegue in Regione Liguria l’iter della proposta di legge della Lega per istituire una taglia sui piromani. In IV commissione territorio e ambiente sono stati sentiti i Vigili del Fuoco e l’ Associazione Avvocati amministrativisti Liguri, grazie alla quale farò ulteriori approfondimenti. Ricordo che la legge depositata in Consiglio regionale, prevede di alzare il tetto […]
Attualità Loano

Croce Rossa di Loano, donati 2.500 euro per l'acquisto di due mezzi di soccorso

Posted on Author Redazione

Loano. Nota della Cri Loano in merito alla donazione effettuata questa mattina: “Questa mattina presso il nido d’infanzia Stella, Stellina di Loano il Presidente della Fondazione Simone Stella – Leone Grossi, Sig. Gian Riccardo Ferrari, alla presenza del Consigliere della Fondazione Sig.ra Martina De Bernardis, dell’Assessore alle Politiche Sociali e Vicesindaco del Comune di Loano […]
Attualità

Via Cadorna Vado: approvato progetto per lavori complementari

Posted on Author Redazione

Vado Ligure. Lavori complementari per completare il quadro del rifacimento dei marciapiedi in via Cadorna. Una operazione già decisa a suo tempo ed ora perfezionata grazie ad un nuovo progetto che prevede anche il rifacimento e l’adeguamento della pavimentazione  antistante la sede della Croce Rossa ed un’altro tratto della vicina via Diaz. I nuovi lavori […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *