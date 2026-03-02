Festival di Sanremo 2026, 38 milioni di telespettatori hanno potuto vedere le immagini della Liguria

Il Festival di Sanremo si conferma uno straordinario strumento di promozione per la Liguria anche nelle fasce orarie più fidelizzate del pubblico televisivo: la cartolina istituzionale della Regione è stata vista complessivamente da oltre 38,8 milioni di telespettatori (38.876.557), un risultato che dimostra l’efficacia di una comunicazione mirata e capace di valorizzare l’identità del nostro territorio”. Lo dichiarano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore al Turismo Luca Lombardi commentando i dati di ascolto diffusi dalla Rai.

La cartolina, accompagnata dal pay off “Heart to heart”, richiamava l’unicità dell’esperienza ligure e uno stile di vita fondato su sobrietà, autenticità ed essenzialità, elementi distintivi sintetizzati nel cuore pulsante della campagna LaMiaLiguria.

“Sanremo rappresenta una vetrina internazionale unica e la presenza della Liguria all’interno del Festival consente di raggiungere un pubblico ampio e qualificato, rafforzando l’attrattività turistica e l’immagine della nostra regione durante tutto l’anno”, aggiungono Bucci e Lombardi.

Grande partecipazione anche a Casa Sanremo, la casa ufficiale del Festival della Canzone Italiana all’interno del Palafiori, che nei giorni della manifestazione ha registrato 85mila accessi, confermando il forte interesse del pubblico verso le iniziative di promozione del territorio ligure.

Informazioni sull'autore del post