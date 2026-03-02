Aperte su Rai Play le votazione per il “Borgo dei Borghi 2026” per la Liguria gareggia Arenzano

Si è aperto il periodo della votazioni per scegliere il “Borgo dei Borghi 2026” della trasmissione di Raitre, Kilimangiaro. Per votare è necessario andare su Rai Play, iscriversi e votare. Si può votare una volta ogni 24 ore e ogni account può esprimere al massimo 5 voti. C’è tempo fino alle 23,59 del 22 marzo. La votazione è aperta a tutti, anche ai non residenti.

