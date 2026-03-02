Aperte su Rai Play le votazione per il “Borgo dei Borghi 2026” per la Liguria gareggia Arenzano

Si è aperto il periodo della votazioni per scegliere il “Borgo dei Borghi 2026” della trasmissione di Raitre, Kilimangiaro. Per votare è necessario andare su Rai Play, iscriversi e votare. Si può votare una volta ogni 24 ore e ogni account può esprimere al massimo 5 voti. C’è tempo fino alle 23,59 del 22 marzo. La votazione è aperta a tutti, anche ai non residenti.
Articoli correlati
Quattro imperiesi alla conquista di Miss Inverno 2022
Mancano ormai solo pochi giorni alla sesta edizione di Miss Inverno che quest’anno, per la prima volta, si svolgerà nel grande Salone dei Fiori di Villanova d’Albenga (Sv), domenica 11 dicembre alle 21. A contendersi il titolo di regina dell’inverno e le altre dieci fasce in palio, 20 bellissime ragazze provenienti da diverse zone della […]
Arenzano, attivo l’ascensore in Piazzale San Martino
E’ stato attivato questa mattina l’ascensore in Piazzale San Martino. Grazie a questa opera raggiungere il lungomare dal parcheggio più grande della città, per i disabili, le persone con passeggini, o altri carichi non sarà più un problema. I lavori erano cominciati a settembre 2024. Informazioni sull'autore del post Gianluca Firpo See author's posts
Genova Capitale italiana del libro aderisce alla campagna “Se Leggi sei forte!”
Genova Capitale Italiana del Libro aderisce alla tredicesima edizione della campagna nazionale di promozione della lettura Il Maggio dei Libri. Se leggi sei forte! È il tema di quest’anno, una citazione della lettura come strumento di forza e di consapevolezza, che rende liberi. In quest’ottica, la proposta del sistema bibliotecario urbano si articola in tre filoni: […]