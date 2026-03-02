Alassio Attualità

Alassio, continua la collaborazione tra Comune e Tribunale di Savona nell’ambito dei lavori di pubblica utilità

Dopo il suo avvio avvenuto nel 2020, con la stipula della relativa convenzione, proseguirà la collaborazione tra il Comune di Alassio e il Tribunale di Savona nell’ambito dei lavori di pubblica utilità.

L’accordo consente a soggetti sottoposti a misure alternative di svolgere attività di utilità sociale all’interno del territorio comunale, offrendo un contributo concreto alla città e favorendo al contempo percorsi di reinserimento.

Questa collaborazione rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra istituzioni – sottolinea l’assessore agli Affari Legali del Comune di Alassio, l’avvocato Franca Giannotta – Grazie a questa convenzione possiamo attivare progetti concreti di utilità pubblica, che spaziano dalla manutenzione urbana a iniziative specifiche di grande valore, realizzate a costo zero per l’ente, che permettono di ottenere risultati tangibili per la città e che valorizzano il lavoro e le competenze di chi vi partecipa”.

Nel corso del 2025 sono state cinque le richieste accolte con esito positivo, con conseguente rilascio della disponibilità da parte del Comune. I lavori assegnati riguardano interventi di manutenzione urbana, rilievi toponomastici nell’ambito di un progetto di grande importanza attualmente in corso, che richiede competenze tecniche specifiche e sta garantendo un notevole risparmio e beneficio all’ente. Sono inoltre stati assegnati interventi di pulizia e un progetto presso la Biblioteca Civica Renzo Deaglio. Alcune di queste attività sono già iniziate nel 2025, mentre altre avranno inizio nel corso del 2026.

