63° Trofeo Laigueglia, tutti i divieti in occasione della corsa del 4 marzo

In occasione della storica corsa ciclistica, in programma il 4 marzo,

sono previste modifiche alla sosta e al transito in diverse zone del

borgo. Ecco cosa c’è da sapere per non farsi trovare impreparati: da

lunedì 2 marzo alle 8 sino a mercoledì 4 marzo alle 20 nel parcheggio

San Sebastiano (parte alta e bassa) scatta il divieto di sosta con

rimozione forzata, analogo provvedimento riguarda anche via Dei Glicini

e via Torino. Nella ZTL e Area Pedonale di via Mazzini transito e sosta

sono consentiti esclusivamente ai veicoli della manifestazione. Da

martedì 3 marzo a mercoledì 4 marzo fino alle 20 in piazza San Matteo

scatta il divieto di sosta con rimozione (esclusi mezzi di soccorso e

motocicli nelle aree dedicate), divieto di sosta con rimozione anche in

via Roma (tratto Via Monaco – Via dei Pini), in via Roma (tratto via

Monaco – stazione ferroviaria, in corso Badarò e piazza L. Maglione

(divieto di transito e sosta su entrambi i lati) e in piazza Preve (area

esterna ZTL). Solo nella giornata di mercoledì 4 marzo in via Monaco e

via Castello Romano divieto di sosta su entrambi i lati (dalle 7 alle

18), in via Roma (da via dei Pini al confine con Andora) scatta il

divieto di sosta con rimozione (dalle 7 alle 18); in via Concezione

(parcheggio retro stazione) divieto di sosta con rimozione (dalle 7 alle

20). La rimozione forzata si applica a tutti i veicoli non autorizzati.

Ulteriori informazioni si possono ottenere dal comando della polizia

locale allo 0182/69111 e sul sito del Comune www.comune.laigueglia.sv.it

Il sito ufficiale del Trofeo Laigueglia è invece

Informazioni sull'autore del post