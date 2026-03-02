Laigueglia Sport

63° Trofeo Laigueglia, tutti i divieti in occasione della corsa del 4 marzo

In occasione della storica corsa ciclistica, in programma il 4 marzo,
sono previste modifiche alla sosta e al transito in diverse zone del
borgo. Ecco cosa c’è da sapere per non farsi trovare impreparati: da
lunedì 2 marzo alle 8 sino a mercoledì 4 marzo alle 20 nel parcheggio
San Sebastiano (parte alta e bassa) scatta il divieto di sosta con
rimozione forzata, analogo provvedimento riguarda anche via Dei Glicini
e via Torino. Nella  ZTL e Area Pedonale di via Mazzini transito e sosta
sono consentiti esclusivamente ai veicoli della manifestazione. Da
martedì 3 marzo a mercoledì 4 marzo fino alle 20 in piazza San Matteo
scatta il divieto di sosta con rimozione (esclusi mezzi di soccorso e
motocicli nelle aree dedicate), divieto di sosta con rimozione anche in
via Roma (tratto Via Monaco – Via dei Pini), in via Roma (tratto via
Monaco – stazione ferroviaria, in corso Badarò e piazza L. Maglione
(divieto di transito e sosta su entrambi i lati) e in piazza Preve (area
esterna ZTL). Solo nella giornata di mercoledì 4 marzo in via Monaco e
via Castello Romano divieto di sosta su entrambi i lati (dalle 7 alle
18), in via Roma (da via dei Pini al confine con Andora) scatta il
divieto di sosta con rimozione (dalle 7 alle 18); in via Concezione
(parcheggio retro stazione) divieto di sosta con rimozione (dalle 7 alle
20).  La rimozione forzata si applica a tutti i veicoli non autorizzati.
  Ulteriori informazioni si possono ottenere dal comando della polizia
locale allo 0182/69111 e sul sito del Comune www.comune.laigueglia.sv.it
  Il sito ufficiale del Trofeo Laigueglia è invece

