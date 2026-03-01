Cultura e Spettacoli Imperia e provincia In Primo Piano Musica

Festival di Sanremo 2026, il Re e’ Sal Da Vinci

Un inizio non facile. La finale del 76° Festival della Canzone Italiana si apre con una riflessione sull’attacco americano in Iran: “Viviamo una contraddizione, ogni guerra colpisce soprattutto i bambini. Vorremmo che da Sanremo si alzasse l’impegno per proteggere i bambini soprattutto nelle zone di guerra: 500 milioni di bambini coinvolti in 56 zone di guerra”. Anche in sala stampa viene condiviso il messaggio di Carlo Conti e viene osservato un minuto di silenzio. Poi via all’esecuzione delle 30 canzoni in gara in una maratona musicale terminata dopo le 2 che ha incoronato Sal Da Vinci vincitore della 76° edizione davanti a Sayf e Ditonellapiaga. La serata con gli interventi comici di Nino Frassica scorre gradevole e con la simpatia di Laura Pausini e l’eleganza di Giorgia Cardinaletti vestita con un lungo abito color oro. Tutti i cantanti in gara lanciano un messaggio di pace dal palco dell’Ariston. Leo Gassman: “Abbasso le guerre e le tirannie; viva la pace e l’amore”. Emoziona Serena Brancale in un testo dedicato alla madre, per lei la prima standing ovation dell’Ariston. Andrea Bocceli, superospite della serata, arriva a cavallo e viene accompagnato sul palco dove ripropone i suoi successi sanremesi: “Il mare calmo della sera” con cui vinse le Nuove Proposte nel 1994 e “Con te partirò” che portò al Festival nell’anno seguente. La serata prosegue con la consegna del premio alla carriera ai Pooh, protagonisti sul Suzuki stage, vincitori di un’edizione nel 1990 con “Uomini Soli” mentre il tema della serata, il femminicidio, è tra gli snodi più importanti e toccanti della serata con l’intervento di Gino Cecchettin.  Prima della classifica finale c’è il tempo per ascoltare un medley delle hit di Laura Pausini.

Il Premio della critica Mia Martini va a Fulminacci; il premio della sala stampa Lucio Dalla va a Serena Brancale; il miglior testo scelto dagli autori del Festival va a Fedez e Masini; il miglior componimento votato dai professori d’orchestra va a Ditonellapiaga. Infine, il premio TIM a Serena Brancale.

